Momente de groază într-un parc de distracții: Caruselul s-a rupt în două! - Video

Estre vorba despre parcul de distracție Green Mountain Park din Arabia Saudită. Turiștii au trăit clipe de groază atunci când dispozitivul s-a rupt în două.

Imaginile apărute pe rețelele sociale arată cum stâlpul central al caruselului ”360 de grade” s-a rupt brusc în două, în timp ce era în funcțiune, cu mare viteză.

Martorii și persoanele care se aflau în acel moment în dispozitiv au fost șocați de ce s-a întâmplat.

Video

Shocking footage from an amusement park in Taif, eastern Saudi Arabia, shows a ride called "360" collapsing while full of people. Dozens were injured, some seriously. pic.twitter.com/aiweHPczjs