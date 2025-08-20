Mogly, o ursoaică trăită 13 ani în captivitate, nu reușește să se bucure încă de libertate. Imagini sfâșietoare cu animalul (VIDEO)

Trauma lui Mogly, o ursoaică aflată într-un sanctuar de urși încă din anul 2016, nu a trecut nici după ani întregi de libertate.

Sanctuarul pentru urși a devenit, în urmă cu 9 ani, noul cămin al lui Mogly, o ursoaică care a trăit 13 ani în captivitate la grădina zoologică din Reșița.

Deși acum are la dispoziție hectare întregi de pădure și trăiește alături de semenii ei într-un mediu natural și sigur, ursoaica nu reușește să depășească trauma captivității.

Ani întregi a fost obligată să trăiască între zăbrele groase, pe podea de beton și să se lupte pentru hrană, iar consecințele psihologice se resimt și acum.

Echipa AMP - Sanctuar Libearty & Adapost Victory mărturisește că, deși nevoile fiziologice ale lui Mogly sunt complet satisfăcute, durerea și anxietatea încă există, iar procesul de vindecare este de lungă durată.

Mogly se deplasează câțiva metri. Apoi se întoarce

Imaginile cu ursoaica Mogly, care se deplasează doar câțiva metri, au stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare. Deși acum are la dispoziție hectare întregi de pădure, ea continuă să se miște doar în spațiul pe care l-a cunoscut timp de 13 ani, în captivitate.

Unii internauți cer, mâhniți, închiderea grădinilor zoologice care supun animalele la ani întregi de captivitate și suferință.

