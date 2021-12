MODIFICARE din temelii a Legii PENSIILOR din România, reforma din PNRR. Prof. Coșea: Acest sistem NU mai funcționează

Poziţia PNL este ca ”toate pensiile în România să fie bazate pe contributivitate, pentru că există anumite categorii în România unde există restricţii pentru care nu pot să aibă venituri şi atunci bineînţeles că trebuie să ducem pe toată lumea pe contributivitate. Este un criteriu de la care nu abdicăm. În acelaşi timp, reforma pensiilor este în PNRR. Va trebui să fie implementată în 2023. Deci, tot sistemul de pensii, toate pensiile - în PNRR scrie foarte clar ”pensiile speciale sau pensiile de serviciu, toate vor trece pe sistem de contributivitate” - şi atunci se rezolvă această problemă pentru toate aceste categorii".

Mircea Coşea arată care e problema

"Teoria e corectă, sigur. Toate pensiile trebuie să fie bazate pe contributivitate, atât timp cât ţinem în funcţiune sistemul Bismarck. Dar acest sistem nu mai funcţionează, aşa că această contributivitate trebuie înţeleasă în mai multe sensuri. Aşa cum se aplică ea prin Bismarck, contributivitatea se referă la contribuţiile din fiecare lună. Dar contributivitate înseamnă şi efort personal. Sunt multe ţări care au introdus această problemă în discuţie şi s-a ajuns aşa la crearea fondurilor de pensii private, fie că e sub forma piloanelor, cum se face la noi, fie sub forma unui cont de pensii, unde fiecare depune în mod individual la bancă din primul an de activitate în muncă. Problema care se pune e alta.

Contributivitatea pe Bismarck e de tip bugetar. Ea se adaugă prin contribuţia fiecăruia, din salariul pe care îl are. Adevărata formă a contributivităţii, sub formă modernă, este aceea care se crează printr-un fond de investiţii. Contributivitatea într-un pilon sau un fond bancar privat înseamnă investirea lui de către cineva care are competenţa şi onestitatea să folosească banii într-o manieră eficient, astfel încât contributivitatea să poată fi multiplicată la nivelul ieşirii din activitate.

Altfel, oricât ar fi contributivitatea de importantă, tendinţa mondială este ca, din punct de vedere al puterii de cumpărare, pensia din contributivitate să fie mereu mai mică decât avansul pe care îl are inflaţia. Exemplele cele mai bune sunt în Asia, acolo vedem fonduri de contributivitate privată care lucrează bine şi multiplică banii. În Japonia, mai ales!", a declarat specialistul.

"Cine spune că se poate elimina inechitatea e demagog"

"E posibil în România aşa ceva? Contributivitatea e forma cea mai importantă de acum. Fiecare contribuie, dar, România fiind o ţară care a trecut prin schimbări foarte importante legislativ şi în comunism şi în economia de piaţă, apar inegalităţi când aceeaşi activitate duce la pensii diferite. Legile au avut puncte diferite de atac asupra contributivităţii de-a lungul timpului. Se poate elimina inechitatea asta? Cei care spun că da sunt demagogi, această inegalitate nu poate fi eliminată prin contributivitate. Nu poţi mări inegal pensiile, pentru că pe unii îi aduci într-o situaţie mai bună decât pe alţii, deşi sistemul se aplică tuturor la fel", a concluzionat profesorul Coşea.