Miza demisiei lui Piedone din PUSL. De a ales să-și facă un partid nou 

Cristian Popescu Piedone și-a anunțat demisia din PUSL și a declarat că își va înființa un nou partid. Deși insistă că nu va candida la Primăria Generală a Capitalei, scenariul pare greu de crezut, mai ales dacă privim la precedentul alegerilor trecute, când a negat de mai multe ori intenția de a intra în cursă, dar s-a răzgândit pe ultima sută de metri și a încurcat serios calculele politice.

Mesajul transmis de Piedone sâmbătă dimineață:

"Bine v-am regăsit, oameni buni! Sunt bine, mulțumesc! Îmi sună telefonul, ca pe vremuri la centrala gării! Și mai toți apelanții mă întreabă aceeași chestie: Cristi, frate, boss, domnule, primare, bă, mă… candidezi la capitală? Le-am răspuns de sute de ori altora, cu aceeași curiozitate: NU! NU CANDIDEZ! Le răspund și curioșilor întârziați: NU! NU CANDIDEZ! Am planuri mai mari! Mult, mult mai mari!

Oameni buni, profesional sunt creat de către cetățenii nedreptățiți și păcăliți de statul român! Mereu m-am luptat pentru cetățeanul onest! Indiferent ce funcție publică am ocupat, mereu și mereu am fost în slujba cetățeanului!

Oameni buni, consider că a venit vremea… Am deranjat balaurii! Balaurii m-au pârât hienelor, iar hienele… ca hienele! Nu e bai! Piedone își cară Sfânta Cruce și merge înainte cu filosofia lui despre cetățeni, prietenie și viață! Piedone n-a renunțat nici măcar când hienele l-au azvârlit în prăpastie! Pentru că Bunul Dumnezeu l-a lăsat la judecata cetățenilor! Iar cetățenii… l-au ridicat, i-au oblojit rănile și i-au dat forță să meargă mai departe! Și eu, Piedone, am mers mai departe! Cu capul în față! Mereu… în față!

Acum, consider că a venit timpul să ajut cetățenii de la un alt nivel! Un nivel care îmi permite să mă lupt parte în parte și cu balaurii și cu hienele și cu slugile lor toate!

Oameni buni, dragi cetățeni, am demisionat din PUSL-ul înființat de profesorul Dan Voiculescu! Domnia sa rămâne credincios principiilor în care crede cu tărie, eu… urmez calea cetățenilor care m-au creat și m-au sprijinit și m-au propulsat în politică!

Anunț că a venit vremea să înființăm, împreună, un partid! Un partid al cetățenilor, pentru binele, siguranța și bunăstarea cetățenilor! Revin, foarte curând, cu detalii!"

Care este miza lui Piedone și cum arată scena politică acum

Partidele importante se află în etape diferite de strategie și Piedone a văzut un culoar pe care-l poate fructifica:

1. PSD nu se grăbește să anunțe un candidat la Capitală. Social-democrații par mai preocupați de stabilirea unei date clare pentru alegeri și de rezolvarea disputelor interne. Deocamdată, nu există o opțiune certă în partid.

2. PNL preferă să aștepte primăvara, sperând ca până atunci impactul măsurilor de austeritate propuse de premierul Ilie Bolojan să se mai estompeze. Liberalii sunt obligați să meargă cu un candidat propriu, întrucât sprijinirea unui nume venit din partea USR ar însemna practic o negare a propriei identități politice. În prezent, partidul se află într-o perioadă dificilă, cu potențial redus de creștere în afara orașelor cu tradiție liberală.

3. Singurul partid care presează vizibil este USR, pentru care victoria obținută de Nicușor Dan la președinția României înseamnă o oportunitate de a forța și primăria Capitalei cu un candidat care să-i fie urmaș. De asemenea, portofoliile deținute la guvernare de USR sunt mai ferite de scandaluri, ceea ce le permite să riște mai puțin în comparație cu PNL, care se confruntă cu criza de la Educație.

4. Suveraniștii. Fragmentarea ar putea crea culoar pentru un candidat suveranist. Totuși, lucrurile nu sunt clare. Călin Georgescu a anunțat că nu va candida, iar George Simion se confruntă cu un calcul delicat: dacă AUR ar propune un candidat foarte puternic și acesta ar câștiga Primăria Capitalei, ar exista riscul ca noul edil să capete suficientă influență pentru a prelua partidul în viitor. Pe de altă parte, dacă Simion ar intra el însuși în cursă și ar pierde, ar ieși serios șifonat pentru alte confruntări electorale viitoare, inclusiv prezidențialele.

Calculele lui Piedone

În acest context, Piedone își face propriile calcule. Fragmentarea este mare, iar el are capacitatea să atragă voturi atât din zona PSD, cât și din cea suveranistă. De-a lungul timpului s-a arătat dispus la colaborări transpartinice, justificându-le prin binele comun sau interesul orașului. Electoratul pe care îl vizează îl consideră un candidat credibil, lucru confirmat și de popularitatea obținută pe TikTok, unde, pe vremea când era primar la Sectorul 5, posta clipuri cu tarabe oferite bătrânelor sau băncuțe instalate pensionarilor. Acum, Piedone e preocupat să arate ca este o victimă a sistemului și în urma divorțului de catifea de PPUSL și-ar dori să arate opoziție totală, să nu mai fie asociat cu guvernarea, însă cel mai probabil va beneficia de infrastructura de comunicare a vechiului partid.

Piedone mai are în palmares și perioada în care a condus ANPC, ceea ce i-a consolidat notorietatea în special pe rețelele de socializare.

Acum imaginea lui e marcată de statutul de „victimă a sistemului”, așa cum încearcă să se prezinte, dar și de problemele cu justiția. Este sub control judiciar într-un dosar DNA, unde este acuzat că a favorizat firma unui prieten și că a avertizat-o înainte de un control oficial. În paralel, Agenția Națională de Integritate a emis o decizie de conflict de interese care, dacă va rămâne definitivă, l-ar putea împiedica să mai ocupe funcții publice. Contestarea acestei decizii a fost respinsă într-o primă etapă, iar procesul continuă. Așadar, cel puțin până la o decizie definitivă, Piedone are calea liberă spre o candidatură la Primăria București.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News