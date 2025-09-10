Data actualizării: | Data publicării:

LIVE  Mișcarea „Blocăm totul”, pregătită să paralizeze Franța: Proteste, greve și întreruperi majore anunțate/ Multiple blocaje pe șosele, autobuz în flăcări

Sursa foto: Agerpres

Autoritățile franceze se pregătesc pentru o zi de proteste masive, greve și blocaje pe 10 septembrie, în contextul mișcării „Blocăm Totul”.

UPDATE - ora 10:20

Un autobuz a fost incendiat în sudul orașului Rennes. Lângă stația de metrou Henri-Fréville, centura estică a orașului a fost blocată de câteva sute de manifestanți. Cerul este acoperit de fum.

 

„Ne-au aruncat cu pietre în autobuz. Șoferul a reușit să iasă în ultimul moment, dar a fost aproape imposibil. Autobuzul este în flăcări”, a declarat un angajat al STAR, compania de transport public din Rennes.

Totodată, sute de manifestanți s-au adunat la Poarta Montreuil, o zonă de intrare în Paris situată la marginea estică a orașului. Unii protestatari au încercat să blocheze traficul pe bulevardul de centură. Poliția a intervenit și a folosit gaze lacrimogene.

Sindicatul CGT, unul dintre cele mai mari sindicate din Franța, a deschis ușile birourilor sale naționale pentru a-i proteja pe manifestanți de efectele gazelor lacrimogene, a relatat publicația L’Humanité, citată de Le Figaro.

De asemenea, peste o sută de elevi s-au adunat în fața liceului Claude-Monet, în arondismentul 13 din Paris. În această dimineață, au fost plasate coșuri de gunoi la intrările liceului pentru a bloca accesul, iar pe garduri a fost afișată o pancartă cu mesajul: „Stop represiunii, trăiască mișcarea liceenilor”.

 

UPDATE - ora 09:51

În mai multe orașe din Franța se desfășoară proteste și blocaje, iar autoritățile raportează ciocniri cu forțele de ordine și rețineri.

La Nantes, protestatarii au blocat bulevardul de centură al orașului, izbucnind ciocniri cu forțele de ordine. Patru persoane au fost reținute în zona Prairie de Mauves, în timpul operațiunii de evacuare a unui punct de blocaj. De asemenea, au fost instalate filtre și garduri lângă aeroport și în apropierea castelului ducilor de Bretania.

 

La Poitiers Sud, aproximativ 300 de persoane s-au adunat în jurul unei ieșiri de pe autostradă; 50 dintre protestatari, îmbrăcați în negru și cu căști, au încercat să vandalizeze cabinele de taxare. Jandarmii au intervenit și au dispersat blocajul, iar două persoane au fost reținute.

La Lyon, a avut loc o tentativă de blocare a unei artere importante, Quai Victor-Augagneur, unde au fost scandate lozinci împotriva președintelui Macron și au apărut discuții tensionate între șoferi și manifestanți, mai transmite Le Figaro.

 

UPDATE - ora 09:36

Două acte de vandalism asupra cablurilor feroviare au blocat, miercuri dimineață, circulația trenurilor în sud-vestul Franței, a anunțat SNCF Réseau, compania care se ocupă cu rețeaua feroviară națională.

Echipele tehnice au început lucrările de reparații, anchetele sunt în desfășurare, iar compania va depune plângere. În paralel, poliția din Paris a anunțat că 75 de persoane au fost reținute în urma protestelor din capitală și zona metropolitană.

În ciuda grevelor și protestelor, transporturile din regiunea pariziană funcționează în mare parte normal. Trenurile circulă la timp, chiar dacă unele curse au fost anulate sau au apărut întârzieri minore. Călătorii s-au organizat, iar cei care au apelat la telemuncă sau au plecat mai devreme de acasă au ajuns la destinație fără probleme majore, potrivit Le Figaro.

 

Știre inițială

Autoritățile franceze anticipează posibile acte de sabotaj și violențe, astăzi, 10 septembrie, în contextul în care zeci de mii de manifestanți sunt așteptați să răspundă apelurilor online de a paraliza țara - o situație care riscă să adâncească actuala criză politică din Franța, generată de căderea guvernului.

Mișcarea „Blocăm Totul” („Bloquons Tout”) a căpătat amploare pe rețelele de socializare și în grupuri de discuții online pe parcursul verii, înainte de înlăturarea premierului François Bayrou din funcția de prim-ministru, printr-un vot de neîncredere în parlament, luni. Ea a prins avânt mai ales după anunțarea măsurilor de austeritate propuse de guvernul Bayrou, precum înghețarea pensiilor sau reducerea unor sărbători legale. 

Ziua de miercuri, programată pentru o oprire totală a activității, precum blocaje, greve, demonstrații și diverse acțiuni de protest, se suprapune cu numirea de către președintele Emmanuel Macron, una dintre principalele „ținte” ale mișcării, a celui de-al patrulea prim-ministru în decurs de 12 luni. Marți seară, acesta l-a desemnat pe Sébastien Lecornu în funcția de premier.

La ce se așteaptă autoritățile franceze

Autoritățile franceze nu sunt sigure câți oameni ar putea participa miercuri la demonstrații. Ministrul francez de Interne, Bruno Retailleau, a spus că, pe lângă protestele pașnice, „există și alte acțiuni care ar putea fi mult mai intense: blocaje, posibile acte de sabotaj, acțiuni care ar putea fi mult mai violente”.

El a menționat că posibile ținte ar putea fi rafinăriile de petrol, stocurile de combustibil, gările și șoselele de centură. Totodată, a avertizat asupra „unor grupuri mici, nu foarte numeroase, dar foarte determinate, foarte organizate, foarte, foarte experimentate și care caută violența”.

Mișcarea „Blocați Totul” amintește de protestele „Vestelor Galbene” care au zguduit primul mandat al lui Macron. Aceasta a început cu muncitori care ocupau rândurile de circulație pentru a protesta împotriva majorării taxelor pe carburanți, purtând veste reflectorizante. În scurt timp, mișcarea s-a extins, incluzând oameni din diferite tabere politice, regiuni, clase sociale și generații, nemulțumiți de inegalitățile economice și de conducerea lui Macron, potrivit APNews.

Francezii îi cer demisia lui Macron

Aproape două treimi dintre francezii chestionați într-un sondaj recent au afirmat că își doresc demisia președintelui Emmanuel Macron.

Conform sondajului efectuat de institutul Odoxa-Backbone pentru cotidianul conservator Le Figaro, 64% dintre respondenți au spus că doresc organizarea de alegeri prezidențiale anticipate și alegerea unui nou președinte, mai degrabă decât numirea unui al cincilea prim-ministru în mai puțin de doi ani.

De asemenea, 56% dintre cei chestionați cer o nouă dizolvare a parlamentului și alegeri legislative anticipate pentru ieșirea din criza politică, criză amplificată de una economică în urma creșterii deficitului bugetar pe care guvernul francez caută să-l reducă printr-un plan nepopular de austeritate.

