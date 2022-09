Mirele care și-a fracturat coloana după ce nuntașii l-au scăpat din brațe și-a dat prietenii în judecată, la un an de la incident / Foto: Captură video Realitatea Plus

La un an de când a fost scăpat din brațe de prieteni aflați la nunta sa, organizată la Băile Felix, mirele din județul Bihor își cheamă nuntașii în instanță. Bărbatul a suferit fracturi grave la coloană în urma căzăturii și încă nu și-a revenit complet, transmite Realitatea Plus.

Liviu are 31 de ani, iar de aproape un an se chinuie să se recupereze după accidentul stupid a cărui victimă a fost chiar în noaptea nunții. După cele întâmplate, mirele a fost transportat de urgență la spital cu coloana fracturată în două locuri, iar la câteva zile de la incident a fost transferat în Germania. Liviu a rămas imobilizat la pat și au fost nevoie de aproape 8 luni de recuperare pentru a ajunge într-o stare stabilă, dar în continuare acesta are dureri groaznice. După toate cele întâmplate, mirele este dezamăgit de atitudinea prietenilor care nu s-au interesat deloc de starea sa de sănătate, motiv pentru care, bărbatul îi cheamă în instanță pe cei vinovați și vrea să-și recupereze toți banii pierduți pe tratamente.

Cum s-a întâmplat totul

Nunta bărbatului a avut loc în luna septembrie a anului trecut. Evenimentul, care ar fi trebui să fie unul dintre cele mai frumoase și fericite din viața unor tineri, s-a sfârșit cu lacrimi și durere. Mirele, Liviu, un tânăr de 31 de ani, a ajuns la spital cu coloana fracturată în două locuri, după ce a fost scăpat din brațe de invitații care l-au aruncat în sus.

“După circa 40 de minute de la dansul mirilor, în jurul orei 20:40, au venit să mă ia pe sus, dar nu m-au luat cum trebuie. M-au aruncat o dată în sus, pe urmă când m-au aruncat a doua oară, m-au scăpat și am căzut pe spate”, a declarat, de pe patul de spital, pentru Bihorjust, Liviu Filimon.

Greșeala majoră făcută de invitați a fost că l-au ridicat pe tânăr de jos și l-au pus pe un scaun până la venirea medicilor. Un astfel de gest este foarte periculos atunci când o persoană este suspectă de fractură. “Trebuia să nu mă fi mișcat când eram întins pe jos.”, a mai spus mirele.

Tânărul a fost transportat atunci la Spitalul Județean de Urgență din Oradea. Imobilizat la pat, el spunea atunci că în seara în care a fost adus la spital își putea mișca puțin piciorul stâng, dar piciorul dreptul nu îl simțea deloc. Nunta a continuat și după incident, dar așa cum era de așteptat, atmosfera nu a mai fost la fel.

Tânărul se gândea încă de pe atunci dacă să depună sau nu plângere împotriva invitaților care l-au scăpat jos. “Am luat legătura cu un avocat, însă mă gândesc pe mai departe ce voi face.”, a spus bărbatul acum un an. Avocații susțineau încă de anul trecut că tânărul poate cere în instanță daune materiale celor care sunt responsabili de acest incident, totuși bărbatul s-a decis să facă acest lucru abia după un an de la incidentul care i-a adus grave probleme de sănătate. Vezi mai mult AICI.

