Viral. Răzbunarea unui influencer vegan mușcat de un câine: "De ciudă am mers la McDonald's pentru un hamburger”

Povestea lui - preluată de site-urile argentiniene și internaționale, inclusiv The Sun - a devenit virală în scurt timp, scrie TG24. Mariano, care a devenit cunoscut după participarea la un reality show, a spus că și-a schimbat obiceiurile alimentare. Tânărul a spus că s-a simțit trădat și a fugit la McDonald's să mănânce un hamburger imediat după atac.

"Am încetat să mai fiu vegan pentru că m-a mușcat un câine. După atac, m-am înfuriat și am spus: Fac campanii pentru animale și apoi vine unul dintre ele și mă mușcă. Așa că am încetat imediat să fiu vegan și am am mers imediat la McDonald's pentru un hamburger”, a declarat el.

Friedrich-Wilhelm, în vârstă de 76 de ani și soția sa, Jutta, un cuplu din Bad Salzuflen, Germania, susțin că nu au mai avut o zi liniștită acasă de mult timp, totul din cauza lui Magda, cocoșul vecinilor lor. Cei doi se plâng că pasărea începe să cânte în fiecare zi dis-de-dimineață și nu se oprește până la apus, când proprietarii o închid împreună cu celelalte găini ale lor. După ani de zile în care au încercat să se înțeleagă cu vecinii lor în legătură cu Magda, Friedrich și Jutta i-au acționat în instanță pentru a rezolva problema, scrie Daily Mail. „Vecinul nu renunță la cocoșul său și trebuie fie să trăim cu asta, fie să câștigăm în instanță. Nu putem folosi grădina și nu putem deschide nicio fereastră. Este insuportabil”, le-a declarat Friedrich-Wilhelm reporterilor. Avocatul cuplului, Torsten Gieseke, a susținut că un cocoș hiperactiv ca Magda nu are ce căuta într-un cartier liniștit, adăugând că un alt vecin a fost nevoit să se mute în urmă cu doi ani din cauza croncănitului neîncetat al păsării.

Un deşteptător ca o stradă cu trafic intens

Cântatul cocoșului a fost măsurat la aproximativ 80 de decibeli, ceea ce este comparabil cu zgomotul unui restaurant aglomerat sau al unei străzi cu trafic intens. Friedrich și Jutta au început să înregistreze cântatul zilnic al lui Magda ca dovadă în instanță și susțin că acțiunea lor legală a fost singura opțiune pe care o aveau la dispoziție, după ce nu au reușit să se înțeleagă cu proprietarul cocoșului. Michael D., proprietarul cocoșului, a declarat că Magda joacă un rol important, deoarece menține ordinea printre celelalte păsări.

Un judecător urmează să audieze în curând cazul și să se pronunțe asupra soartei Magdei. Nu este prima dată când cântatul unui cocoș declanșează o dispută legală între oameni. În 2019, cocoșul Maurice a ajuns pe prima pagină a ziarelor internaționale după ce croncănitul său zilnic a declanșat o bătălie juridică controversată într-o comunitate din Franța. Reclamanții au fost tot un gurp de vecini care veneau în satul Saint-Pierre-d’Oléron, aflat pe insula Oléron să se relaxeze la sfârșitul fiecărei săptămâni. „Stăpâna cocoșului, Corinne Fesseau, a menționat că primele plângeri legate de zgomot le-a primit pentru prima oară în 2017, iar vecinii din satul Saint-Pierre-d’Oléron, aflat pe insula Oléron, i-ar fi cerut femeii să se ocupe și „să mențină liniștea lui Maurice”.

Program de cântat

Şi tribunalele din țări precum Elveția și Irlanda au avut parte de o serie de procese mai puțin obișnuite. Luna trecută, un judecător elvețian a impus printr-o sentință, un „program de cântat al cocoșului”, după ce mai mulți vecini au fost deranjați din cauza zgomotului. Se pare că în urma sentinței, cocoșul mai are dreptul de a cânta după bunul plac, doar de la 8 dimineața până la ora 10 pm de luni până sâmbătă și de la 9 dimineața până la ora 10 duminică dimineața. În afara acestui interval orar, cocoșul trebuie ținut într-un loc întunecat și „suficient de izolat împotriva sunetului”, pentru a nu deranja vecinii, relatează perol.ro.

