DCNews Stiri Mircea Lucescu, condus pe ultimul drum. Mesaj emoționant al lui Răzvan Lucescu la înmormântare
Data publicării: 19:00 10 Apr 2026

Mircea Lucescu, condus pe ultimul drum. Mesaj emoționant al lui Răzvan Lucescu la înmormântare
Autor: Dana Mihai

razvan lucescu si mircea lucescu Foto: Agerpres

Antrenorul Mircea Lucescu, fost selecționer al echipei naționale a României, a fost condus vineri pe ultimul drum. La ceremonie au participat sute de oameni, membrii familiei, rude, prieteni și apropiați.

Slujba de înmormântare a avut loc la Biserica „Sfântul Elefterie” – Nou din București și a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, împreună cu mai mulți preoți.

În timpul slujbei, a fost citit și mesajul de condoleanțe transmis de Patriarhul Daniel, după aflarea veștii despre moartea marelui antrenor.

Discursul emoționant al lui Răzvan Lucescu

Răzvan Lucescu a rostit un discurs profund personal:

„A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu. A iubit România din toți rărunchii lui. S-a născut într-o familie foarte săracă, într-o cocioabă. S-a educat și a încercat să educe. A fost un luptător, s-a luptat, a învins, a pierdut, a fost fericit, a fost mâhnit, a trecut prin toate situațiile posibile și imposibile pe care le poate oferi viața”.

Citește și: Mircea Lucescu, înmormântat astăzi cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu

Fiul regretatului antrenor a mulțumit tuturor celor care au fost alături de el în aceste momente dificile.

„Sper din toată inima ca el, în acest moment, undeva deasupra noastră, să stea, să zâmbească, și să spună: A meritat absolut totul, sunt satisfăcut. Și eu, ca fiu al lui, îmi doresc ca el să fie fericit pentru tot ceea ce a obținut!”, a adăugat Răzvan Lucescu.

Ultimul omagiu la Arena Națională

Miercuri și joi, trupul neînsuflețit al marelui antrenor a fost depus la Arena Națională, unde aproximativ 15.000 de oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu, potrivit unei postări de pe pagina de Facebook a echipei naționale a României.

