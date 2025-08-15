Data publicării:

Mircea Lucescu a decis lista preliminară a stranierilor pentru meciurile din septembrie. Absențe notabile din lot

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Sport
Sursa foto: Agerpres
Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a jucătorilor români din străinătate convocați pentru amicalul cu Canada și partida din preliminariile Cupei Mondiale 2026 cu Cipru.

Selecționerul Mircea Lucescu a stabilit lista preliminară a jucătorilor din străinătate convocați la echipa națională a României pentru meciul amical cu Canada și pentru partida cu Cipru din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiția internă, va fi anunțat ulterior, a precizat FRF pe site-ul oficial.

În lista preliminară a portarilor din străinătate nu figurează Florin Niță, titular necontestat la EURO 2024, care a fost legitimat până în iulie la FC Damac. De asemenea, Radu Drăgușin, legitimat la Tottenham Hotspur, nu și-a revenit complet după grava accidentare din februarie, astfel că nu a fost luat în calcul pentru partidele din septembrie.

Lista preliminară cu 19 fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate

Portari: Horațiu Moldovan (Real Oviedo), Ionuț Radu (Celta de Vigo), Răzvan Sava (Udinese);

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep FK), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Bogdan Racovițan (Rakow), Virgil Ghiță (Hannover 96), Ionuț Nedelcearu (Akron Togliatti);

Mijlocași: Răzvan Marin (AEK Atena), Marius Marin (Pisa), Vlad Dragomir (Pafos), Olimpiu Moruțan (Aris Salonic), Nicolae Stanciu (Genoa), Alexandru Mitriță (Zhejiang FC);

Atacanți: Dennis Man (PSV), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor), Florinel Coman (Al-Gharafa), Denis Drăguș (Eyupspor).

 

Drumul României spre Cupa Mondială

Naționala României dispută în luna septembrie două jocuri, un amical împotriva uneia dintre gazdele CM 2026, Canada, și o partidă în Cipru din preliminariile CM 2026.

Partida cu Canada este programată vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00 pe Arena Națională, iar meciul cu Cipru se va disputa în deplasare, marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, pe GSP Stadium, din Nicosia.

România ocupă locul 3 în Grupa H a preliminariilor CM 2026, cu 6 puncte acumulate din patru meciuri, la egalitate cu Austria, care are doar două meciuri disputate, și cu 3 puncte mai puțin decât liderul Bosnia-Herțegovina, care a jucat trei partide.

Naționala pregătită de Mircea Lucescu mai are de jucat alte patru partide în toamna acestui an, cu Cipru, Austria, Bosnia-Herțegovina și San Marino.

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor, potrivit Agerpres.

