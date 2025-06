Mircea Badea: Ce n-a zis nimeni despre crima de la Cosmopolis unde Teodora Marcu, de la Insula Iubirii, a fost ucisă

Victima și agresorul nu mai erau într-o relație de mulți ani, iar acesta a dezvoltat în timp o obsesie puternică, alimentată de gelozie. Crima a șocat opinia publică și a readus în discuție teme precum violența de gen, siguranța publică și controlul armelor.

În cadrul unei intervenții televizate la Antena 3 CNN, realizatorul TV Mircea Badea a comentat cazul, susținând că întărirea legilor penale nu ar fi avut niciun impact real asupra acestui tip de tragedie. Acesta a respins și ideea că incidentul intră în categoria violenței domestice. Cazul Teodorei Marcu ridică întrebări dureroase despre cât de eficient poate interveni statul în fața unor acte de violență extremă, comise de persoane care nu se tem de consecințe și care acționează sub impulsuri afective sau psihice.

„Ce legătura are înăsprirea legii cu acest caz? Niciuna. Criminalul s-a sinucis. Putea să fie orice lege - absolut întărită - criminalul nu ar fi suportat rigorile legii întărite pentru că s-a sinucis. Cineva care are de gând să se sinucidă nu cred că se gândește: „totuși nu fac crima pentru că este întărită legea”. De fiecare dată când se întâmplă ceva oribil și se întâmplă des pentru că așa este natura umană, există reflexul acesta: „să fie înăsprită legea!” Nu are nicio legătură legea aici”, a zis Mircea Badea.

„Se vorbește mult despre combaterea violenței conjugale. Absolut că da! Dar în acest caz nu are legătură cu violența domestică. Violența domestică este atunci când se întâmplă acte violente între niște parteneri. Cetățeanul nu mai era demult în relație cu femeia ucisă. Dezvoltase o obsesie maladivă. Era gelos. Gelozia este o boală”, a zis Mircea Badea.

„Unii zic că nu sunt suficienți polițiști pe stradă. Să fie mai mulți, dar nu are legătură cu ce s-a întâmplat în acest caz. Nu ar fi împiedicat această tragedie un număr mai mare de polițiști pe stradă. Crimele pasionale se întâmplă de când lumea. Specia umană produce monstruozități și monștri. Una dintre monstruozități este sentimentul de gelozie. Gelozia este o boală crâncenă, mult mai teribilă decât alte boli psihice, în opinia mea”, a mai spus Mircea Badea.

„Există și discuția despre controlul armelor. De parcă întărirea controlului armelor l-ar fi oprit pe criminal să o omoare pe victimă. Dacă nu era cu pistolul... era cu cuțitul”, a adăugat realizatorul TV.

Gelozia: când emoția devine boală psihică

Gelozia este o emoție umană comună, resimțită ocazional de unii oameni, în relații romantice, profesionale sau de prietenie. În forma ei moderată, gelozia poate semnala atașament sau teamă de pierdere. Însă, atunci când scapă de sub control, gelozia poate deveni o obsesie periculoasă, afectând judecata, comportamentul și chiar siguranța celor din jur.

Gelozia patologică (sau delirantă) este o tulburare psihică recunoscută, în care individul devine obsedat de ideea că partenerul îl înșală sau îl va trăda, fără a avea dovezi clare. Aceasta persistă în ciuda argumentelor logice, se agravează în timp, poate duce la hărțuire, control excesiv, violență fizică sau chiar crimă.

Gelozia nu este o scuză pentru violență, dar poate fi un semnal de alarmă timpuriu. În formele sale extreme, gelozia devine o boală a minții, care poate distruge relații și vieți, dacă nu este recunoscută și tratată. Ignorată, ea poate duce la tragedii, iar prevenția începe cu înțelegere, educație și acces la sprijin psihologic real.

Crimele pasionale, comise din gelozie, obsesie, trădare sau dorință de control emoțional, au existat în toate epocile și culturile. Sunt adesea cele mai șocante și greu de prevenit, pentru că implică emoții intense și relații personale apropiate.

