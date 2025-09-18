Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan

El a spus că forțele NATO nu au nicio dificultate tehnică în a doborî astfel de aparate și că ideea testării capacității militare a Alianței de către Rusia este absurdă.

Dar că se „evităm istericalele” generate de subiect, Mircea Badea a făcut un apel la președintele României, ministrul Apărării și Șeful Statului Major.

„Am un apel către Nicușor Dan, Ionuț Moșteanu și Șeful Statului Major. Sunt un cetățean al României. Dacă mai vine vreo cadă cu elice deasupra României, despre care noi nu știm dacă este înarmată pentru că nu am pus mâna pe ea, cum a zis Nicușor Dan, dar știm, fără să punem mâna pe ea, că este a rușilor... Perfect, așa o fi, nu mă opun. Dar când mai intră o cadă cu alice, cum este căcăreaza aia de dronă, lua-o-ar ciorile să o pieptene, doborâți-o dracului, ca să scăpăm de atâta văicăreală și de atâtea istericale de nu se mai poate trăi. Doborâți-o dracului, să ne-o luăm de grijă. Nu se mai poate trăi de atâtea istericale!”, a zis Mircea Badea.

„Inițial, când au fost doborâte dronele în Polonia, a fost o sărbătoare pe ideea: „Iată! Am răspuns exemplar! Rușii au vrut să ne testeze cum ne descurcăm cu câteva căzi cu alice și noi ne-am descurcat extraordinar și le-am doborât, deci ia uite cât de tari suntem!”

Cu toată dragostea, nu mi-am imaginat niciodată contrariul. Nu mi-am imaginat nicio secundă că niște avioane NATO, mega super performante, sau sisteme anti-aeriene, nu pot doborî niște drone. Absolut că le pot doborî. Cine își imaginează că rușii au vrut să vadă dacă suntem capabili, militar vorbind, să doborâm niște cașcarabete cu motor de feon, e nebun... Rușii știu foarte bine că NATO poate să doboare drone fără probleme”, a zis Mircea Badea.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat marți, la Galați, referindu-se la incursiunile unor drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, că acestea au fost provocări și că NATO a reacționat rapid prin lansarea inițiativei Santinela Estică, menită să consolideze securitatea pe flancul de est al Alianței.

Ionuț Moșteanu a spus că România nu este o țară aflată în război, precum Ucraina, iar securizarea întregului teritoriu și a celei mai lungi frontiere cu Ucraina prin sisteme antiaeriene ar presupune un cost imposibil de susținut.



„Și, din nou, repet, nu suntem o țară în război, așa cum este Ucraina, să înțesăm tot teritoriul României, toată frontiera pe care o avem. Ar fi un cost de nesuportat pentru nimeni, avem cea mai lungă frontieră cu Ucraina, imaginați-vă ce ar însemna să punem antiaeriană pe toată frontiera, asta din punct de vedere financiar. Ca țară NATO, avem această umbrelă, această protecție pe care NATO ne-o oferă și ne îndeplinim atribuțiile în acest cadru și împreună cu ei o să fim în viitor mai pregătiți pentru genul acesta de provocări și vor fi niște lucruri cu care va trebui să ne obișnuim și la care să răspundem din ce în ce mai bine”, a adăugat Ionuț Moșteanu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News