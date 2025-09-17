Minoră de 13 ani, violată de un vecin. Bărbatul o invitase să-i dea un pahar cu apă

O minoră de 13 ani din Ploiești a fost violată de un vecin în vârstă de 52 de ani, acesta fiind arestat preventiv pentru 30 de zile.

Un bărbat de 52 de ani din Ploiești a fost arestat preventiv sub acuzația de viol săvârșit asupra unui minor, victima fiind o fată de 13 ani care locuiește aproape de casa agresorului.

A invitat-o să-i ofere un pahar cu apă

Potrivit datelor comunicate, miercuri, de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, la solicitarea Agerpres, polițiștii au fost sesizați la data de 15 septembrie de către o femeie cu privire la faptul că nepoata sa în vârstă de 13 ani ar fi fost victima unei infracțiuni de natură sexuală.

„În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, în cursul lunii august a.c., persoana bănuită de comiterea faptei, aflându-se în apropierea unui imobil situat în zona de nord a municipiului, ar fi invitat o minoră în locuința sa, sub pretextul oferirii unui pahar cu apă. Ulterior, bărbatul ar fi întreținut raporturi sexuale cu minora împotriva voinței sale”, arată IJP.

Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că locuința agresorului ar fi apropiată de cea a fetei, iar ea îl cunoștea din vedere.

Arestat preventiv pentru 30 de zile

În urma cercetărilor, bărbatul a fost identificat și condus la sediul unității de poliție, fiind reținut pentru 24 de ore.

Instanța de judecată a admis, marți, propunerea organelor de urmărire penală și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor.

