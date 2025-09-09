Minoră de 13 ani, exploatată sexual de propria familie. Două persoane au fost arestate

O minoră în vârstă de 13 ani a fost exploatată de propria familie. Două persoane, de 37 și 59 de ani, membre ale aceleiași familii, sunt cercetate pentru trafic de minori, iar un bărbat de 71 de ani este anchetat pentru viol asupra unui minor și folosirea serviciilor unei persoane exploatate.

Obligată să întrețină relații sexuale cu un bărbat de 71 de ani

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, împreună cu procurorii Biroului Teritorial Gorj al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, au documentat activitatea infracțională a celor trei persoane.

Din probele administrate a rezultat că, pe parcursul unui an, femeia de 37 de ani ar fi exploatat sexual o victimă, de 13 ani, membră a familiei sale, în scopul obținerii de beneficii materiale. Femeia a sprijinit întreținerea de raporturi și acte sexuale între minoră și bărbatul în vârstă de 71 de ani.

Cercetările au reliefat că acesta ar fi profitat și de poziția de autoritate asupra victimei minore, care, pentru o perioadă de timp, s-ar fi aflat în supravegherea și educarea sa.

Au fost descoperite și ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor, în urma a patru percheziții domiciliare efectuate de polițiști, la data de 6 septembrie. Totodată, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Gorj au dispus reținerea celor trei persoane.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Gorj a dispus, duminică, 7 septembrie, arestarea preventivă a bărbatului de 71 de ani și a femeii de 37 de ani, pentru 30 de zile, conform propunerii formulate de către procurori.

Minora a fost instituționalizată într-un centru al D.G.A.S.P.C. Gorj.

