Ministrul suedez al sănătății a leșinat în timpul conferinței de presă: „Se poate întâmpla...”

Un moment dramatic a avut loc marți, când noul ministru al sănătății din Suedia, Elisabet Lann, s-a prăbușit în fața pupitrului în timpul primei sale conferințe de presă, stârnind panică printre oficiali și jurnaliști. Incidentul survine în ziua numirii sale oficiale, după demisia bruscă a predecesoarei sale, Acko Ankarberg Johansson.

Imaginile video surprind cum Lann cade încet în față, lovește pupitrul și se prăbușește complet pe podea. Colegii săi, printre care viceprim-ministrul Ebba Busch, au reacționat imediat, așezând-o pe Lann în poziție de siguranță și strigând pentru a chema o ambulanță. Ministrul a fost scos rapid din încăpere, lăsând oficialii și publicul în stare de șoc.

La scurt timp, Lann s-a întors la conferință și a glumit: „Asta se poate întâmpla când ai glicemia scăzută”, liniștind audiența și demonstrând că starea sa nu era gravă, conform Daily Mail.

Momentul dramatic a avut loc în aceeași zi în care Lann a fost numită ministru al sănătății, după demisia neașteptată a Acko Ankarberg Johansson, care a părăsit funcția cu o zi înainte. Evenimentul a atras atenția atât a publicului, cât și a mass-media internaționale, punând în prim-plan stresul și responsabilitățile asociate cu funcția recent preluată.



Incidente similare

Acest incident vine la o lună după ce ministrul sârb al Investițiilor Publice, Darko Glišić, a suferit un accident vascular cerebral în direct, în timpul unui interviu televizat la canalul Televizija Pink din Belgrad. Imaginile surprind momentul în care Glišić începe să se bâlbâie și să își piardă controlul asupra feței, iar emisiunea a fost întreruptă imediat.

Ministrul sârb a fost transportat de urgență la spital, fiind inconștient și supus unei operații de urgență, fiind temporar conectat la un ventilator. Președintele sârb Alexander Vučić a transmis mesaje de încurajare și a postat fotografii de la spital, arătând că ministrul este acum stabil, deși încă în recuperare.

Evenimentul din Suedia subliniază cât de imprevizibilă poate fi viața politică, mai ales în contextul funcțiilor cu responsabilitate majoră. Gluma ulterioară a lui Lann privind glicemia scăzută a transformat momentul tensionat într-un exemplu de profesionalism și umor, reducând anxietatea publicului.

Experții subliniază că astfel de episoade nu sunt rare în rândul liderilor politici, mai ales în perioade de presiune intensă sau stres, și că reacția rapidă a colegilor poate fi vitală pentru siguranța oficialilor publici.

