Data publicării: 21:06 23 Sep 2025

Ministrul Sănătății, semnal de alarmă cu privire la numărul nașterilor din România. Ce direcții strategice au fost propuse

Autor: Elena Aurel
ministrul-rogobete_04565600 Foto Dana Mihai - DC News
 

În ultimele două decenii, numărul nașterilor din România s-a înjumătățit, ceea ce necesită acțiuni urgente, a spus ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a participat la o masă rotundă organizată de senatorul Carmen Orban, unde s-a discutat despre strategii pentru sprijinirea familiilor și dezvoltarea politicilor publice. 

În ultimii 20 de ani, numărul nașterilor din România s-a înjumătățit. Este un semnal de alarmă pe care nu îl mai putem ignora și care ne obligă să acționăm rapid și hotărât.

Astăzi am participat la masa rotundă organizată de doamna Senator Prof. Carmen Orban, împreună cu Comisia pentru Sănătate și Subcomisia pentru Populație și Dezvoltare din Senat și revista Politici de Sănătate. O dezbatere necesară, cu un mesaj clar: viitorul acestei țări depinde de capacitatea noastră de a sprijini familiile și de a construi politici publice sustenabile.

Din discuții au rezultat câteva direcții strategice:

Sprijin concret pentru familii și pentru cei care își doresc copii,

Acces mai bun la servicii medicale și tratamente moderne împotriva infertilității,

Programe naționale pentru sănătatea femeii și copilului,

Implicarea mediului privat în echilibrul viață–muncă,

Inițiativă legislativă cu soluții reale și durabile", a transmis Alexandru Rogobete.

 

Ministerul Sănătății va lansa Programul Național de Prevenție PrEP

Ministerul Sănătății va lansa pentru prima dată Programul Național de Prevenție PrEP împotriva HIV, parte a strategiei de prevenție medicală. Ministrul Alexandru Rogobete a subliniat că prevenția salvează vieți, crește încrederea în sănătate și reduce costurile pe termen lung.

În același timp, am făcut un anunț în premieră: Ministerul Sănătății va lansa Programul Național de Prevenție PrEP (profilaxie pre-expunere pentru HIV). Este pentru prima dată când România face acest pas major. PrEP va deveni o parte esențială a viziunii noastre: un sistem medical centrat pe prevenție, nu doar pe tratament. Prevenția înseamnă vieți salvate, încredere în sănătate și costuri reduse pe termen lung.

Mulțumesc doamnei senator Prof. Carmen Orban și colegilor din Senatul României pentru invitație și tuturor participanților din Parlament, Guvern, autorități locale, mediul academic și privat. Împreună am arătat că doar prin colaborare putem construi politici eficiente și moderne.

 Încrederea ne face bine!", a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății.

