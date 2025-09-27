€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 12:25 27 Sep 2025 | Data publicării: 12:24 27 Sep 2025

EXCLUSIV Ministrul Miruță nu vede catastrofa despre care vorbește premierul Bolojan. ”Gaura neagră” nu e la Economie
Autor: Roxana Neagu

radu-miruta_35943900 Radu Miruță Foto: Inquam Photos / George Călin
 

Căutăm ”gaura neagră” din companiile de stat. Se pare că la Economie ea nu există.

Premierul Ilie Bolojan declara recent că sunt companii de stat ”în pierdere cronică, de mulți ani, cu capitaluri sociale negative, deci valoarea datoriilor este mai mare decât activele lor”. Despre acestea, prim-ministrul puncta că ”nu se mai pot redresa, trebuie închise pentru că sunt o gaură neagră”. 

Ilie Bolojan a și indicat: ”Sunt multe societăți mai mici din zona de energie, din zona Ministerului Economiei, care sunt în astfel de situații și care trebuie să fie sau redresate sau închise”. 

În acest context, am solicitat situația de la Ministerul Economiei, care pare că nu a găsit ”gaura neagră” indicată de către premier. 

Într-un răspuns pentru DCNews, Ministerul Economiei ne-a transmis să mai căutăm și pe la Energie, căci, din subordinea lor, nicio companie nu pare a fi într-o astfel de situație catastrofală. 

”Vă comunicăm faptul că la nivelul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului este în lucru o analiză a companiilor din subordinea instituției, însă din datele preliminare nu reiese necesitatea închiderii acestora. Pentru informații privind companiile din zona de energie, vă rugăm să vă adresați Ministerului Energiei” este răspunsul primit de DCNews. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Raiduri în Germania la "Micul București": "Focar de criminalitate" cu ajutoare sociale frauduloase
Publicat acum 31 minute
ROMATSA și AACR merg pe burtă, cu salarii de lux. Nicio reacție la incidentul de securitate de pe Otopeni, cu drona civilă
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Nicușor Dan, la înmormântare: Momente deosebit de triste
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Ministrul Miruță nu vede catastrofa despre care vorbește premierul Bolojan. ”Gaura neagră” nu e la Economie
Publicat acum 1 ora si 52 minute
Ce trebuie să știi despre Serratia Marcescens, bacteria care a ucis 6 copii la Spitalul Sf. Maria din Iași
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 22 minute
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat acum 20 ore si 35 minute
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 25 Sep 2025
Bani cash, strict necesari în fiecare locuință. Elena Cristian traduce mesajul lui Mugur Isărescu
Publicat pe 25 Sep 2025
Desecretizarea CSAT. Nicușor Dan: Erau 70 de oameni instruiți să forțeze intrarea într-o instituție publică
Publicat acum 15 ore si 0 minute
Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
 
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
x close