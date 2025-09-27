Ministrul Miruță nu vede catastrofa despre care vorbește premierul Bolojan. ”Gaura neagră” nu e la Economie

Premierul Ilie Bolojan declara recent că sunt companii de stat ”în pierdere cronică, de mulți ani, cu capitaluri sociale negative, deci valoarea datoriilor este mai mare decât activele lor”. Despre acestea, prim-ministrul puncta că ”nu se mai pot redresa, trebuie închise pentru că sunt o gaură neagră”.

Ilie Bolojan a și indicat: ”Sunt multe societăți mai mici din zona de energie, din zona Ministerului Economiei, care sunt în astfel de situații și care trebuie să fie sau redresate sau închise”.

În acest context, am solicitat situația de la Ministerul Economiei, care pare că nu a găsit ”gaura neagră” indicată de către premier.

Într-un răspuns pentru DCNews, Ministerul Economiei ne-a transmis să mai căutăm și pe la Energie, căci, din subordinea lor, nicio companie nu pare a fi într-o astfel de situație catastrofală.

”Vă comunicăm faptul că la nivelul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului este în lucru o analiză a companiilor din subordinea instituției, însă din datele preliminare nu reiese necesitatea închiderii acestora. Pentru informații privind companiile din zona de energie, vă rugăm să vă adresați Ministerului Energiei” este răspunsul primit de DCNews.