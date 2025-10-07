€ 5.0916
|
$ 4.3652
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 14:33 07 Oct 2025

Ministrul Miruță, în vizorul SALROM, după o declarație în direct. Precizările Societății de Sare
Autor: Irina Constantin

radu-miruta_56272500 Foto: Agerpres
 

Ministrul Radu Miruță a căzut sub lupa conducerii SALROM, care-l acuză că se află într-o campanie de mistificare a adevărului.

SALROM, Societatea Națională a Sării, îl acuză pe ministrul Economiei, Radu Miruță, că mistifică adevărul, lansând în spațiul public afirmații pe care ei le numesc a fi false, referitoare la activitatea societății. 

”Aflat într-un studio de televiziune a afirmat că „anul trecut cei de la SALROM încheiaseră un contract pentru un filmuleț de 30 de secunde cu un milion de lei. S-a întrerupt acel contract (...)”

Pentru corecta informare a publicului trebuie subliniat faptul că, afirmația se încadrează perfect în definiția „fake news”. 

SALROM a lansat anul trecut o campanie media pentru promovarea produselor proprii. Spotul publicitar a avut 30 de secunde și a beneficiat de peste 600 de difuzări pe mai multe posturi TV, tocmai pentru a atrage un grup țintă cât mai numeros. Suma de bani se referea la difuzarea spotului, nu la realizarea acestuia. 

În actuala conjunctură de piață, cu mulți alți competitori prezenți pe segmentul de sare alimentară, SALROM a lansat în 2023 o gamă de produse premium cărora a dorit să le facă publicitate și, de asemenea, a conceput un design nou pentru toate produsele consacrate pentru a crește cota de piață” a reacționat Societatea Națională a Sării. 

Recomandările SALROM pentru ministrul Miruță

În conflictul mocnit dintre SALROM și ministrul Economiei, Societatea îi recomandă lui Radu Miruță să fie mai atent asupra unor probleme reale, precum:

”Închiderea și ecologizarea exploatărilor miniere vechi, moșteniri istorice, pentru care SALROM nu deține și nu a deținut niciodată licențe de exploatare. O bună parte din acestea se afla în zone locuite sau în proximitatea acestora. Închiderea lucrărilor miniere subterane care fac legătură cu suprafața (puțuri miniere, căi de acces în subteran) elimină în bună măsură calea principală de acces a apelor de infiltrație în subteranul minelor de sare active, așa după cum s-a întâmplat recent la Salina Praid. În conformitate cu Legea Minelor nr. 85/2003 cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului prin direcția de specialitate, este instituția abilitată să procedeze la închiderea și ecologizarea minelor moșteniri istorice aprobate la închidere prin Hotărâri de Guvern.

Elaborarea unei Strategii naționale pe termen lung (minimum 10-20 ani) împreună cu toate entitățile cu atribuții în domeniu ale Statului Român, pentru identificarea soluțiilor tehnico-economice privind închiderea minelor istorice, cu impact direct asupra protecției comunităților locale. Această strategie ar trebui să aibă ca obiectiv principal prevenirea și gestionarea situațiilor de risc”. 

”Considerăm că implementarea unei astfel de strategii este importantă și obligatorie pentru realizarea unei coordonări unitare între instituțiile statului, garantând totodată protecția comunităților, protecția mediului și reducerea efectelor negative generate de posibile dezastre naturale. Societatea Națională a Sării – Salrom își reafirmă angajamentul de a acționa în mod responsabil, profesionist și în beneficiul economiei naționale și solicită, din nou, încetarea acestor atacuri publice nefondate venite tocmai din partea persoanei care ar trebui, cel puțin teoretic, să apere interesul Statului Român” conchide comunicatul de presă semnat de Constantin Dobrea, director general SALROM. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

salrom
ministru economie
radu miruta
conflict
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Toamna spectaculoasă a personajelor negative, la Opera Comică pentru Copii
Publicat acum 5 minute
Ce plănuiește Ucraina să facă după atacurile rusești asupra infrastructurii de gaze
Publicat acum 7 minute
Creatorii ChatGPT au dezvăluit locurile de muncă cele mai expuse riscului de a fi înlocuite de inteligența artificială
Publicat acum 22 minute
BCE avertizează: O postare virală poate doborî o bancă în situaţii de criză
Publicat acum 27 minute
Vă invităm să urmăriți Concertul „Eroism prin vocea a trei piane” de la Opera Națională București
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 05 Oct 2025
Mănânci ouă? Ce au descoperit cercetătorii te va surprinde complet
Publicat pe 05 Oct 2025
Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?
Publicat acum 22 ore si 47 minute
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 05 Oct 2025
Trump, de acord cu Putin. Propunerea preşedintelui rus, considerată bună de preşedintele SUA
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close