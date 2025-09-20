Ministrul Miruță anunță că România deține o resursă care le lipsește multora și care poate fi cheia independenței de China: Grafenul

E vorba despre protejarea infrastructurii critice și consolidarea lanțurilor de aprovizionare într-un context global dominat de războaie, tensiuni geopolitice și competiție tehnologică.

În cadrul panelului „Protecting Infrastructure and Safe Supply Chain”, oficialii și experții au analizat soluții pentru două vulnerabilități majore ale Europei. România a fost prezentată nu doar ca beneficiar de securitate, ci ca potențial actor activ, prin două direcții strategice anunțate de ministrul Economiei, Radu Miruță: construirea unei fabrici de drone și valorificarea resursei de grafen.

Dronele – investiție în securitate și solidaritate

„Prin mecanismul SAFE, România intenționează să aloce circa 200 de milioane de euro pentru o fabrică de drone, în parteneriat cu Ucraina sau companii din Uniunea Europeană”, a declarat Miruță. El a subliniat că dronele nu mai sunt doar arme, ci instrumente vitale și pentru monitorizarea infrastructurii critice. În plus, colaborarea cu Ucraina reprezintă un gest de solidaritate și o adaptare directă la lecțiile învățate din războiul aflat la granița României.

Proiectul fabricii ar putea deveni catalizatorul revitalizării industriei românești de apărare, care a suferit decenii de subfinanțare. „Discrepanța între solicitările Ministerului Apărării pentru tehnologii de vârf și starea actuală a industriei de apărare trebuie redusă”, a avertizat ministrul.

Grafenul – resursa strategică nevalorificată

O altă oportunitate unică pentru România este grafenul, material revoluționar derivat din grafit, esențial pentru tehnologiile viitorului. „România are grafen. Nimeni nu a făcut nimic cu el până acum. Am început un studiu de fezabilitate și rezultatele sunt foarte interesante”, a declarat Miruță, amintind că resursa ar putea fi cheia reducerii dependenței Europei de China.

Liviu Lazăr, coordonator pentru relații industriale la NATO, a completat că lanțurile de aprovizionare trebuie înțelese ca rețele dinamice, unde materiile prime se reciclează și reintră în circuit. Din această perspectivă, integrarea grafenului și producția de drone pot oferi României un loc strategic în rețeaua globală.

Vulnerabilitatea Europei: dependența de China

Róbert Vass, președintele GLOBSEC, a atras atenția asupra dependenței masive a Europei de Beijing: „China controlează 70% din extracția globală de minerale rare și aproape 90% din rafinarea lor. Chiar și resursele extrase în altă parte ajung în China pentru procesare, iar apoi se întorc în Europa.” În opinia sa, soluția nu este doar diversificarea furnizorilor, ci și dezvoltarea de capacități de procesare în interiorul Uniunii Europene. În acest sens, România, cu rezervele sale de grafit și acces la grafen, ar putea deveni un pion important.

Războiul viitorului și noile tehnologii

Perspectivele viitoarelor conflicte au fost evidențiate de Mustafa Aydin, președintele International Relations Council din Turcia: „Războiul din Ucraina nu este încă unul de nouă generație. Transformarea reală va veni cu soldații autonomi, cu atacuri coordonate din spațiu și decizii controlate de inteligența artificială.”

Aydin a subliniat că investițiile în drone și valorificarea grafenului nu sunt doar proiecte economice, ci parte dintr-o strategie pentru pregătirea Europei și a României pentru războaiele viitorului.

România – de la periferie la nod strategic

Dacă planurile privind fabrica de drone și exploatarea grafenului vor fi duse la capăt, România ar putea trece din postura de periferie industrială la cea de nod strategic al Europei, cu rol în securitatea și inovația continentului.