Data publicării: 15:40 30 Sep 2025

Ministrul german al Transporturilor a leşinat în timpul unei şedinţe de Guvern
Autor: Elena Aurel

germania steag (2) Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Un ministru german a fost transportat marţi la spital după ce a leşinat în timpul unei şedinţe a Cabinetului, la Berlin, transmite agenţia DPA.

Ministrul Transporturilor, Patrick Schnieder, a leşinat la masă, în timpul şedinţei, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Stefan Kornelius.

Se pare că ministrul şi-a revenit rapid, însă, din precauţie, va fi supus unor analize medicale, la spital.

Cabinetul cancelarului Friedrich Merz organizează o sesiune "retreat" de două zile în capitală, economia naţională aflată în dificultate figurând în fruntea agendei.

Schnieder, de la Uniunea Creştin-Democrată (CDU) conservatoare a lui Merz, nu a apărut în fotografia de grup realizată la sesiune.

Săptămâna trecută, Schnieder a prezentat noua strategie a operatorului feroviar naţional Deutsche Bahn, inclusiv numirea unui nou director executiv, potrivit Agerpres. 

germania
ministrul transportului
Patrick Schnieder
cdu
friedrich merz
