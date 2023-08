MINISTRUL FAMILIEI, LA RAPORT! NATALIA INTOTERO VINE LA DC NEWS TV!

De ce ați lăsat o carieră în educație pentru una în politică? care a fost traseul de la profesor la ministru? Ce ar fi facut Natalia Intotero daca nu ar fi fost politician si nici profesor? Cum isi petrece timpul liber? Are vreun hobby?

Care au fost realizările sale ca ministru al românilor de pretutindeni? Va avea mai multe realizări ca ministru al Familiei? Cum are un fost profesor aproape 90 de mii de lei in conturi? Potrivit ultimei declaratii de avere depuse si consultate de echipa DC News.

Cand a fost ministrul Familiei ultima data intr-un azil de batrani? Dar într-un centru de plasament?

Cate persoane au fost angajate in Ministerul Familiei de cand a preluat conducerea?Cati angajati are Ministerul Familiei? Care e bugetul Ministerului si pe ce se cheltuie? Care sunt proiectele principale? Se va desfiinta acest Minister in viitorul apropiat? Se va desfiinta Ministerul Familiei, asa cum cere unul dintre liderii liberali Florin Roman?

Un singur proiect PNRR este coordonat de Ministerul Familiei: deschiderea a 150 de centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți și copii cu dizabilități, consiliere și sprijin pentru părinți și copii. Cu termene amânate de 3 ori în mandatul Gabrielei Firea, ultimul ordin de ministru fiind publicat în Monitorul Oficial chiar în ziua demisiei. În ce stadiu sunteți cu acest proiect?

Ce proiecte de sprijin pt familii are Ministerul Familiei? Ce schimbari majore de legislatie v-ați propus?

Programul ”Un copil, un zâmbet” prevede acordarea de sprijin financiar copiilor cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani, în vederea acoperirii investigațiilor, tratamentelor și consultațiilor stomatologice. Potrivit programului, 10.000 de copii ar trebui să beneficieze lunar de bani, iar suma acordată lunar este de 1500 de lei. Programul este destinat copiilor cetățeni români care provin din familii ale căror venituri nu depășesc 8000 de lei pe lună.

Programul ”Materna”, cel de-al doilea propus de MFTES, este un ajutor financiar de maximum 2500 de lei acordabil femeilor însărcinate, după ce au intrat în cea de-a zecea săptămână de sarcină. Suma respectivă ar urma să fie alocată cu scopul de a acoperi cheltuielile ocazionate de tratamente și investigații medicale nedecontate de sistemul de asigurări de sănătate.

Programul ”Educației pentru toți” este cel de-al treilea program și presupune acordarea unui ajutor de 1500 lei lunar copiilor cu vârste de până la 11 ani, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de contractarea unor servicii de tip after-school. Acordarea acestui sprijin este condiționată de același plafon maximal de venituri per familie (8000 lei/lunar), de cetățenia română a cel puțin unui părinte și de nesuprapunera cu alte ajutoare similare acordate de la bugetele locale.

- Propunere pentru reducerea TVA până la 5% la produsele esenţiale pentru creşterea copiilor (lapte praf, mâncare pentru bebeluşi, scutece, produse de igienă).

- Vouchere de 1.500 de lei pentru plata after-school, creşă şi grădiniţă. Pentru familiile cu venituri de maximum 2 salarii medii nete pe economie, aproximativ 8.000 de lei, propunem acordarea unor tichete valorice/vouchere, în valoare de 1.500 de lei/lunar, pentru achitarea serviciilor oferite de after-school, creşe sau grădiniţe particulare.

- Cardul familiilor numeroase + cardul pentru tineri. Pe modelul din alte state europene, ministerul lucrează la introducerea unui card de reduceri pentru aceste familii numeroase. Va putea fi folosit pentru a obţine reduceri la cumpărături în marile magazine, locuri pentru distracţie, restaurante sau librării: „Acest card este similar cardul European pentru tineret, pe care-l implementăm în România, din această primăvară. Oferim gratuit tinerilor din România acest card dedicate mobilităţii tinerilor, aşa cum beneficiază de el peste 6 milioane de tineri din Europa. Cardul oferă reduceri substanţiale la transport, cumpărături, evenimente culturale etc.”.

- Voucher Materna pentru consultaţii şi analize gratuite pentru viitoarele mame. Propunere pentru acordarea unui sprijin financiar pentru viitoarele mame prin care să se acorde un ajutor financiar în valoare de 2.500 de lei pentru achitare consultaţiilor şi analizelor din timpul sarcinii, care nu sunt decontate prin sistemul public de asigurări de sănătate.

ALTE PROIECTE

- Reducerea dobânzilor pentru creditele imobiliare acordate familiilor numeroase. Pentru susţinerea familiilor tinere, cu mai mult de doi copii, propunem implementarea unui proiect prin care să poată fi reduce dobânzile la creditele imobiliare, cu procente cuprinde între 0.3% şi 1.3%. Proiecte similare se aplică în state precum Marea Britanie, Polonia, Italia, Irlanda, Slovenia, Olanda, Canada, Norvegia, Suedia, Belgia, Luxemburg, Finlanda, Chile, Mexic, Cehia.

- Protecţia mamelor care se întorc în câmpul muncii. Propunere legislativă pentru asigurarea stabilităţii locului de muncă pentru o perioadă de maximum 1 an în cazul mamelor care se întorc în câmpul muncii din concediul de creştere a copilului.

- Program flexibil de muncă pentru părinţi. „Propunem posibilitatea sprijinirii părinţilor cu copii până la vârsta de 3 ani printr-un program de muncă flexibil şi posibilitatea de a lucra remote (de acasă) 1-2 zile pe săptămână” - transmite Firea.

- Voucher pentru tratamente stomatologice: „Propunem un sprijin financiar în valoare 1.500 de lei pentru achitarea consultaţiilor, tratamentelor stomatologice, achitarea dispozitivelor medicale”.

- Sprijin financiar pentru copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Un sprijin financiar minim pentru copiii care au rămas în grija rudelor în timp ce ambii părinţi sunt la muncă în străinătate. În funcţie de anumite criterii, ajutorul va fi oferit persoanelor care-şi asumă creşterea acestor copii şi poate fi acordat strict pentru rechizite, haine, analize medicale etc. pentru aceşti copii.

- Concurs Naţional de Proiecte Pentru Familie - Similar Concursului de proiecte studenţeşti sau de tineret, poate fi organizat un call de proiecte dedicate familiilor, pe care să le deruleze organizaţiile şi fundaţiile. Proiectele câştigătoare vor fi stabilite în baza unei metodologii, iar granturile stabilite în funcţie de bugetul dedicat programului. Anul trecut, MFTES a derulat concursuri de proiecte studenţeşti şi de tineret pentru care a acordat granturi de 50.000 de lei/proiect.

Emisiunea va fi transmisă vineri, 25 august, de la ora 16:00, pe DC NEWS, DC NEWS TV, DC Business, dar şi pe Facebook şi Youtube. Rămâneți alături de noi!

