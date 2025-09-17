Data publicării:

Ministrul Energiei, "negocieri intense" la Comisia Europeană pentru păstrarea centralelor pe cărbune

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: Pexels
Foto: Pexels

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că negociază cu Comisia Europeană păstrarea centralelor pe cărbune active în sistemul energetic din România.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat miercuri că a purtat "negocieri intense" la Comisia Europeană pentru a obţine amânarea termenului asumat de România privind închiderea minelor şi centralelor pe cărbune, prevăzut pentru sfârşitul anului 2025, transmite Agerpres.

"Sunt la sediul Comisiei Europene, unde am purtat negocieri intense încă de azi dimineaţă împreună cu colegii mei, în urma unor argumente pe care le duc de două luni de zile pentru a păstra în continuare centralele pe cărbune active în sistemul energetic din România. Cum am ajuns aici? Am ajuns aici pentru că acum 5 ani de zile, cei care au decis în dreptul României au asumat că până la finalul anului 2025, România să renunţe total la minele pe cărbune şi la centralele pe cărbune, cu condiţia de a primi miliarde de euro prin care să facă noi capacităţi de producţie a energiei electrice. Miliardele de euro s-au primit la nivelul României, dar proiectele de centrale pe gaz care ar trebui să înlocuiască centrale pe cărbune, sunt în continuare pe hârtie", a transmis ministrul Energiei, într-un videoclip publicat pe contul său de TikTok.

Ministrul Energiei: Vom ajunge în situaţia în care mii de oameni să rămână fără locuri de muncă



Bogdan Ivan a mai declarat că românii plătesc din această cauză aproape cel mai mare preţ al energiei electrice din Europa, existând şi riscul ca mii de oameni să rămână fără locuri de muncă la CE Oltenia şi în toată Valea Jiului.

"Cu patru luni înainte de a scoate din uz, teoretic, aceste capacităţi de producţie a energiei electrice pe cărbune, am venit să găsesc o soluţie prin care se împiedic acest lucru, pentru că dacă noi vom scoate capacităţile de producţie a energiei pe cărbune vom ajunge în situaţia în care să crească şi mai mult preţul la energia electrică. Vom ajunge în situaţia în care mii de oameni să rămână fără locuri de muncă la CE Oltenia şi în toată Valea Jiului şi vom ajunge în situaţia în care lucruri care trebuiau făcute acum 5-4-3 ani, care au proiecte întârziate de ani de zile, să le facem într-un termen foarte scurt de timp.

Cred din suflet că, după ce am adus argumente foarte clare cât de important este pentru România ca să păstrăm în continuare aceste grupuri, Comisia Europeană să înţeleagă, să accepte ceea ce am propus cu argumente foarte clare şi să reuşim să amânăm acest termen, cu condiţia foarte clară pe care mi-o asum: să punem în loc noi capacităţi de producţie energie electrică pe gaz tocmai pentru a tempera preţurile şi pentru a avea în continuare energie electrică în România", a explicat Ivan.

Bogdan Ivan: Prioritate zero în această etapă a mandatului meu



Totodată, Ministrul Energiei a susţinut că este foarte complicat ca în câteva luni să poţi rezolva probleme din ultimii cinci ani, în care s-au mişcat doar "proiecte pe hârtie" şi care nu reuşesc să ducă mai departe energie "în companiile româneşti şi gospodăriile oamenilor".

"Vă ţin la curent rând cu acest subiect extrem de important pe care îl tratez ca prioritate zero în această etapă a mandatului meu", a transmis Ivan pe TikTok.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Ministrul Energiei, "negocieri intense" la Comisia Europeană pentru păstrarea centralelor pe cărbune
17 sep 2025, 23:41
Minoră de 13 ani, violată de un vecin. Bărbatul o invitase să-i dea un pahar cu apă
17 sep 2025, 19:12
Escrocherie de 235.000 de lei: Cum a păcălit un tânăr de 29 de ani o femeie de 45
17 sep 2025, 18:51
Descoperire macabră în Constanța: Cadavrul unui bărbat, găsit pe un câmp
17 sep 2025, 18:09
Asasinarea lui Charlie Kirk. George Maior, fost ambasador în SUA, a explicat climatul social care generează violență în SUA - VIDEO
17 sep 2025, 17:13
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat preventiv, după ce expertiza INML a stabilit că a consumat cocaină
17 sep 2025, 16:06
ParintiSiPitici.ro
Un profesor Harvard explică cele trei reguli pe care orice părinte trebuie să le urmeze dacă vrea să își crească copilul fericit și cu valori puternice
17 sep 2025, 19:40
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
17 sep 2025, 13:03
Fetiță de 5 ani, rănită de un lup în Neos Marmaras, din Sithonia
16 sep 2025, 20:27
Ce pedeapsă riscă fiul lui Ilie Dumitrescu dacă probele de la INML ies pozitive la cocaină
16 sep 2025, 20:22
Ești nostalgic după comunism? Se cer măsuri ferme în combaterea "asaltului online"
16 sep 2025, 19:02
Bucureștiul, orașul orelor pierdute în trafic
16 sep 2025, 17:55
O femeie din Bistriţa-Năsăud, bătută de soț, cu ordinul de protecție în mână
16 sep 2025, 17:24
Tragedie în Piatra Neamț: Un adolescent de 15 ani a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică
16 sep 2025, 16:17
„Am primit amenințări cu moartea pentru mine și fiul meu”. Mircea Badea, decizie radicală
16 sep 2025, 14:08
Veste bună pentru planetă: Stratul de ozon ar putea reveni la nivelul din anii ’80 până în 2050
16 sep 2025, 09:38
Polițiștii au mult timp liber
15 sep 2025, 23:22
O româncă, gonită din Veneția după ce a înotat în Canalul Grande
15 sep 2025, 22:42
Generalul Cristian Barbu: "România trebuia să doboare drona rusească, să nu mai fie dubii că e OZN"
15 sep 2025, 21:41
Patronul Fly Lili, Jurgen Faff, reținut pentru evaziune fiscală de 12 milioane lei - FOTO
15 sep 2025, 20:03
Bărbat reținut după ce a furat bani din două cutii ale milei de la Mănăstirea Piatra Craiului
15 sep 2025, 19:47
Un copil de 4 ani a fost salvat de un polițist prin manevre de resuscitare
15 sep 2025, 19:25
Fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție, după ce a provocat un accident cu o persoană rănită
15 sep 2025, 19:05
Cel mai scump condiment din lume pune Bulgaria pe harta mondială. Se află în top trei
15 sep 2025, 18:49
Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reținut
15 sep 2025, 17:09
Adio, ștampile pe pașaport. Ce înseamnă pentru călători noul sistem EES
15 sep 2025, 15:33
Cât câștigă șefii de la Otopeni, unul dintre cele mai hulite aeroporturi din România. Sinteza declarațiilor de avere
16 sep 2025, 14:43
Românii vor ca statul să intervină mai mult în economie. Cum se poziționează cetățenii în bătălia tradiționalism vs. progresism
15 sep 2025, 10:31
BNR va lansa o nouă monedă din argint /foto în articol
15 sep 2025, 08:28
Avion cu 190 de persoane la bord a derapat de pe pistă. Pilotul Cezar Osiceanu arată ce s-a întâmplat
14 sep 2025, 22:46
Dacă ai o pisică, trebuie să citești asta! Ce se întâmplă în creierul tău de fiecare dată când toarce
13 sep 2025, 14:53
Plafonarea prețurilor la alimentele de bază NU va fi prelungită de la 1 octombrie
13 sep 2025, 10:26
Un elev de 12 ani ar fi făcut infarct la școală, la finalul orelor, în timp ce își aștepta mama
13 sep 2025, 08:14
Șacalul, tot mai prezent în România. Un specialist WWF demontează miturile despre acest animal: A făcut un mare serviciu omului
12 sep 2025, 23:05
Victor Negrescu, despre proiectele pentru copiii din diaspora: "Dacă e să vorbim de tăieri, cu siguranță nu aș tăia de aici" - VIDEO
12 sep 2025, 17:52
Un buzoian, trimis în judecată după ce a încercat să-și omoare de două ori fostul socru: L-a otrăvit și apoi i-a tăiat frânele
12 sep 2025, 16:39
Nouă alertă alimentară în România! Condimentul retras din magazine - Foto în articol
12 sep 2025, 15:50
Caz șocant în Călărași: Tânără de 21 de ani, sechestrată și bătută timp de 5 zile de propriul iubit
12 sep 2025, 15:29
Combinatul siderurgic din Hunedoara oprește definitiv activitatea
12 sep 2025, 15:00
O creangă groasă desprinsă dintr-un copac a făcut prăpăd în Brăila. Două persoane au fost rănite
12 sep 2025, 11:42
„Am uitat să scot portfardul”. Explicație halucinantă a femeii care a intrat cu cuțitele în Parlament. Scenariul unui expert în securitate: ce urmărea, de fapt
12 sep 2025, 10:15
Oana Țoiu gafează din nou: Niciun mesaj de condoleanțe din partea României după asasinarea lui Charlie Kirk
12 sep 2025, 12:22
Limba română, studiată în Franța. În ce constă proiectul-pilot
11 sep 2025, 18:35
Site fals al noii cărți electronice de identitate, blocat de autorități. Românii, avertizați să nu acceseze platforme-fantomă
11 sep 2025, 18:07
Sute de locuri de parcare și un heliport SMURD la Spitalul Județean Galați
11 sep 2025, 12:21
Reacții din România, după asasinarea lui Charlie Kirk. Coincidența calendaristică pe care mulți nu au observat-o
11 sep 2025, 12:43
Ce a pățit un șofer din Bihor, după ce a fost filmat gonind în spatele unei ambulanțe în misiune
11 sep 2025, 11:47
Misterul unei crime înfiorătoare din Buzău, rezolvat după 23 de ani. Criminalul a fost prins
11 sep 2025, 11:44
Ce sunt dronele Gerbera, „instrumentele ieftine” ale Rusiei: detalii noi după incidentul din Polonia
11 sep 2025, 10:49
Rezerviștii din aceste două județe ale României, convocați la unitățile MApN
11 sep 2025, 09:49
Spitalul Clinic Județean Galați, în plină modernizare
10 sep 2025, 15:55
Descoperire șocantă în munții Ceahlău. Un turist a găsit un schelet uman care ar data de peste 20 de ani
10 sep 2025, 15:42
Cele mai noi știri
acum 36 de minute
Analfabetismul funcțional, "grad absolut îngrijorător" în România. Irinel Darău: Când ajungi la testele PISA lucrurile sunt catastrofale
acum 55 de minute
România intră într-o amplă misiune umanitară: Pacienți palestinieni din Gaza, tratați la București
acum 58 de minute
Marea Britanie va recunoaște statul palestinian, chiar după ce Trump își va încheia vizita de stat - Surse The Times
pe 17 Septembrie 2025
Ministrul Energiei, "negocieri intense" la Comisia Europeană pentru păstrarea centralelor pe cărbune
pe 17 Septembrie 2025
Obama trage un semnal de alarmă după moartea lui Charlie Kirk. Radiografia unei Americi într-o criză politică fără precedent
pe 17 Septembrie 2025
Michelle Obama ajunge, în această noapte, la București. Motivul vizitei sale în România
pe 17 Septembrie 2025
Un bărbat, surprins la meci de camerele TV, după ce a chiulit de la muncă mințind că e bolnav
pe 17 Septembrie 2025
Vizita lui Donald Trump în Marea Britanie, în imagini. Discuții „intime” cu William și Kate - GALERIE FOTO
Cele mai citite știri
pe 17 Septembrie 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
pe 17 Septembrie 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
pe 17 Septembrie 2025
Dogioiu, precizări privind demisia lui Ilie Bolojan
pe 17 Septembrie 2025
Georgescu, scandal mare în fața sediului Poliției. Haos general. Întrebările la care a refuzat să răspundă
pe 17 Septembrie 2025
„Tot litoralul este ilegal”: Dezvăluirea care zguduie turismul românesc / video
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel