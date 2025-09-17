Ministrul de Externe al Iranului va avea o întâlnire cu puterile europene pe tema programului nuclear

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, urmează să aibă miercuri o convorbire cu miniștrii de Externe ai Marii Britanii, Franței și Germaniei, pe măsură ce Teheranul încearcă să evite reluarea sancțiunilor internaționale legate de programul său nuclear, potrivit Reuters.

O sursă diplomatică franceză a declarat că discuția are ca scop abordarea iminentei reluări a sancțiunilor ONU de către puterile europene și reafirmarea condițiilor stabilite pentru Teheran, astfel încât decizia să fie amânată.

Miercuri, Teheranul a cerut „o abordare pozitivă și bunăvoință” din partea puterilor europene, cunoscute drept E3, care au inițiat un proces de o lună pentru a reimpune sancțiuni împotriva Iranului, ridicate în cadrul acordului nuclear din 2015, care s-a destrămat după ce președintele Donald Trump a retras SUA în 2018.

Convorbirea, la care va participa și șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, vine după un acord încheiat săptămâna trecută între Iran și Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) privind reluarea cooperării dintre Teheran și organismul ONU de supraveghere nucleară, inclusiv inspecția siturilor nucleare.

În iunie, Israelul și SUA au lovit facilități nucleare iraniene, susținând că Iranul se apropia prea mult de capacitatea de a produce o armă nucleară, iar inspecțiile AIEA au fost întrerupte din motive de securitate și plângeri ale Teheranului.

Reluarea cooperării dintre Iran și AIEA este una dintre cele trei condiții stabilite de puterile europene pentru a amâna activarea mecanismului de „snapback” al ONU - reluarea automată a sancțiunilor Consiliului de Securitate - pe care l-au invocat în august.

„Este firesc ca abordarea pozitivă și bunăvoința Iranului să fie reciproce din partea europeană... Dacă unele părți europene încep să conteste, înseamnă că nu acceptă AIEA”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei.

„Sperăm ca, prin aceste contacte, astăzi și în viitor, toate părțile să ajungă la concluzia că escaladarea tensiunilor și menținerea situației actuale nu avantajează pe nimeni”.

Iranul neagă că ar dori să dețină arme nucleare și susține că are dreptul de a îmbogăți uraniul în scopuri pașnice.

