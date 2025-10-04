€ 5.0889
Data actualizării: 22:01 04 Oct 2025 | Data publicării: 21:15 04 Oct 2025

Ministerul Justiţiei, precizări după reţinerea lui Sorin Oprescu
Autor: Mihai Ciobanu

oprescu1 INTERVIU - SORIN OPRESCU
 

Ministerul Justiției vine cu informaţii despre reţinerea în Grecia a lui Sorin Oprescu.

Ministerul Justiției anunță că "astăzi, 4 octombrie, cetățeanul român Oprescu Sorin Mircea a fost reținut în proximitatea aeroportului din Salonic, Grecia.

În prezent, pe teritoriul statului elen sunt în curs de desfășurare activitățile specifice executării mandatului european de arestare".

"Precizăm faptul că Tribunalul București a emis, la data de 13 mai 2022, mandatul de executare a pedepsei închisorii pe numele cetățeanului român Oprescu Sorin Mircea, condamnat la executarea unei pedepse de 10 ani și 8 luni, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor.

La data emiterii mandatului față de cel în cauză s-a dispus urmărirea la nivel național și internațional, ulterior, la data de 17 mai 2022, persoana menționată fiind arestată pe teritoriul Greciei, însă predarea sa în România a fost refuzată de către autoritățile elene.

În luna mai 2025, Biroul SIRENE a solicitat Tribunalului București să aprecieze dacă mandatul european de arestare poate fi executat din nou, în contextul modificării condițiilor de detenție. Tribunalul București a fost de acord, astfel încât s-a reiterat menținerea arestării.

În urma colaborării între autoritățile române și omologii eleni, numitul Oprescu Sorin Mircea a fost reținut, astăzi, în proximitatea aeroportului din Salonic, Grecia.

Rezultatul de astăzi reprezintă un succes al cooperării strânse dintre autoritățile din România și cele din Grecia și, totodată, o direcție fermă de implicare permanentă pentru aducerea în țară a persoanelor urmărite, în vederea executării pedepselor pe teritoriul statului nostru", transmite Ministerul Justiţiei.

 

