Data publicării: 11:59 14 Oct 2025

Ministerul Educației răspunde sindicatelor: Ce se întâmplă cu salariile profesorilor
Autor: Elena Aurel

bani-apele-romane_24047000 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111
 

Ministerului Educației și Cercetării a oferit răspuns federațiilor sindicale din învățământ cu privire la calculul unor drepturi salariale.

Ministerul Educației a răspuns federațiilor sindicale că nu există o diminuare a salariilor personalului didactic, ci o uniformizare a calculului sporului de suprasolicitare neuropsihică, ca urmare a constatărilor Curții de Conturi din 2025. 

Referitor la adresa federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector nr. 223FSLI/894FSE-SH/13.10.2025, în care se menționează că „se înregistrează o diminuare a salariilor care se cuvin personalului didactic de predare și personalului didactic de conducere, de îndrumare și control”, facem următoarele precizări:

  1. Nu este vorba despre o diminuare a salariilor, ci de un calcul unitar al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor și constatărilor Curții de Conturi a României din 2025;

  2. Conform art. 7 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, salariul de bază este cel stabilit în anexele la lege;

  3. Potrivit art. 16 din Anexa I la Legea-cadru nr. 153/2017, se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază: „Pentru personalul didactic de predare din învăţământ, precum şi pentru personalul didactic de conducere prevăzut la pct. 1 nr. crt. 1, 2, 4 - 6 şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control prevăzut la pct. 2 din anexa nr. I cap. I lit. A se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază.”.

  4. Prin ordonanțe ale Guvernului privind măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru fundamentarea bugetului consolidat anual, începând cu 2019, succesiv, sporurile au rămas calculate la nivelul salariilor de bază din decembrie 2018.

  5. Curtea de Conturi a României a constatat faptul că, pentru cei care au beneficiat de gradație de merit/dirigenție/învățământ special, după caz, sporul de suprasolicitare neuropsihică nu era calculat conform legii - la salariul de bază, ci includea și ​gradație de merit/dirigenție/învățământ special, după caz, ceea ce a presupus o acordare a acestuia pe principiul „spor la spor”.

  6. Astfel, de la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017, personal didactic cu aceeași încadrare avea valori diferite ale acestui spor, cuantumul mai mare avându-l personalul ce avea în plată și gradație de merit/dirigenție/învățământ special, după caz.

În prezent,  în urma acestor verificări efectuate de către Curtea de Conturi a României, sporul se calculează la salariul de bază stabilit conform Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna septembrie 2025, rezultând același cuantum al  sporului de suprasolicitare neuropsihică pentru toți salariații care au același grad didactic, vechime în învățământ/muncă, studii, cum de altfel este legal.

Federațiile sindicale semnatare ale adresei nr. 223FSLI/894FSE-SH/13.10.2025 cunosc aspectele expuse mai sus", se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Educației și Cercetării.

ministerul educatiei
sindicate
drepturi salariale
