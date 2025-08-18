Ministerul Educației comasează școli, dar tace mâlc la problemele reale din învățământ

Degeaba visăm la o țară ca afară dacă se uită adevăratul sens al dreptului la învățământ.

Decizia Ministerului Educației de a reorganiza și comasa școlile cu mai puțin de 500 de elevi, afectând aproximativ 850 de unități în anul școlar 2025-2026, este profund problematică și ignoră realitățile elevilor și profesorilor. Peste 500 de școli vor fi arondate altora mai mari, iar restul vor fuziona. Deși Ministerul susține că acest proces nu presupune închiderea fizică a școlilor și nu afectează posturile didactice, efectele asupra comunităților locale sunt greu de neglijat.

Profesorii, părinții și elevii sunt îngrijorați. Elevii de la Liceul Florea Capasi, singurul liceu de coregrafie din țară, și părinții lor au protestat față de comasarea cu Liceul de Artă Dinu Lipatti, temându-se că nivelul pregătirii lor va scădea. La sate, problema este și mai gravă: naveta devine obligatorie, iar elevii pierd timp prețios pentru învățare. În aceste condiții, Ministerul pare să uite ce înseamnă cu adevărat dreptul la învățământ.

Rezultatele slabe de la examenul de Bacalaureat nu aparțin doar elevilor, ci întregii societăți, așa cum subliniază și Ovidiu Pânișoară: „Dacă este să vorbim despre eșec acesta este al întregii societăți! O societate care subfinanțează educația, care a lăsat-o ultima când erau bani, dar o ‘bagă în față’ când este vorba despre tăieri, care a diminuat permanent prestigiul instituției, care nu a sprijinit suficient nici profesorii buni, nici elevii buni, dar care a închis ochii la cei care nu și-au făcut treaba, la denaturarea sensului, la demotivare…”, a scris Ovidiu Pânișoară pe pagina sa de Facebook, astăzi.

Ministerul Educației, tăcut în fața adevăratelor probleme

În timp ce Ministerul se concentrează pe reducerea costurilor prin desființarea sau comasarea școlilor, rămâne tăcut când vine vorba de construirea de noi școli în orașele aglomerate, unde clasele sunt supraaglomerate. Ce facem cu copiii care nu au locuri la grădinițe? Ce facem cu dreptul la învățământ gratuit, când părinții sunt obligați să cumpere manuale și caiete de activități în clasele mici? Activitățile precum „Săptămâna altfel” sau „Săptămâna verde” arată frumos pe hârtie, dar în realitate implică noi cheltuieli pentru părinți.

Nu ar fi mai responsabil să economisim altundeva și să investim mai mult în educație? În loc să desființeze școli și să comaseze unități, Ministerul Educației ar trebui să prioritizeze construirea de școli noi, reducerea aglomerării claselor și asigurarea unui învățământ de calitate, accesibil tuturor elevilor, indiferent de localitate.

Decizia de reorganizare a școlilor cu mai puțin de 500 de elevi riscă să transforme educația dintr-un drept fundamental într-o simplă statistică contabilă. Este momentul ca Ministerul să înțeleagă că educația nu înseamnă doar tăieri de bugete și comasări, ci investiție reală în viitorul copiilor noștri.

