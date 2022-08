Minerva, celebrul astrolog, angajată la Banca Națională a României. "Am o funcție de execuție" / Foto: Captură video Realitatea Plus

Astrologul Gabriela Dima, cunoscută publicului larg drept Minerva, este angajată la Banca Națională a României, transmite Realitatea Plus. Informația a fost confirmată de către oficiali ai BNR, care au precizat că astrologul lucrează la departamentul de mentenanță al Băncii Naționale. Femeia, în vârstă de 64 de ani a afirmat în cadrul podcastului lui Damian Drăghici că deține o funcție de execuție.

"La ora actuală am o funcție de execuție, lucrez în Banca Națională.Din păcate, n-o să mai am dreptul să ies pe sticlă, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că tot mă bătea gândul să-mi fac un podcast.Fac astrologie de la 14 ani.", a dezvăluit Minerva.

Criza prin care trecem, mai gravă decât cea din 2008? Vasilescu (BNR): E ca un război! Cea mai mare criză de la cea din anii 1929-1933

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, a vorbit despre criza pe care o traversăm prin prisma încercărilor de acest fel din ultima sută de ani:

„Domnule Vasilescu, dacă facem o comparație cu criza din 2008, cea actuală va fi mai ușor de depășit sau revenirea la normalitate va dura mult mai mult?“, a întrebat jurnalista DC Business Dana Mihai.

„Dacă luăm vocile importante ale lumii și facem analiza definițiilor care le-au dat acestei crize, o să vedem că au comparat criza cu un război, înainte de a fi războiul din Ucraina, iar pe de altă parte au spus că omenirea se confruntă cu cea mai mare criză de la cea din anii 1929-1933. E o criză multiplă, pentru că e o criză care provoacă moarte, este o criză care provoacă criză economică, care provoacă o criză socială și a provocat și criza energetică. E un complex de crize într-una singură“, a spus, la DC News, Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR.

ROBOR la 3 luni a început să scadă, la o zi după ce Isărescu a spus că băncile "au cam sărit calul" cu acest indice

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor cu dobândă variabilă, a început să scadă, la o zi după ce guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a atenţionat băncile că au că "au cam sărit calul" cu acest indice.

În opinia sa, ROBOR la trei luni a crescut prea mult faţă de rata de politică monetară a Băncii Centrale, care este de 5,5%. Indicele a coborât astăzi la 8,06% pe an de la 8,14% cât era ieri.

Mugur Isărescu a adăugat că indicele ar trebui să se mişte în apropierea ratei de politică monetară cu un plus de maximum un punct procentual. În aceste condiţii, guvernatorul BNR le-a transmis un avertisment băncilor: să se uite cu mai multă atenţie şi la mesajele Băncii Centrale.

„De regulă, între rata de politică monetară și ROBOR există o corelație. (...) De mai bine de patru, cinci luni, s-a decuplat ROBOR-ul. Ca să mă exprim mai pe înțelesul dumneavoastră, băncile au cam sărit calul. ROBOR s-a dus în sus mult mai mult decât rata de politică monetară. Pentru a înțelege ce s-a întâmplat, e nevoie de două lucruri. În primul rând, acestea sunt dobânzi de piață și piețele au tendința să suprareacționeze, așa funcționează piețele de peste tot din lume, mai ales în perioadele de criză. Overreaction se zice în engleză. Sunt și alți termeni. Găsirea punctului de echilibru se face printr-un balans, de multe ori, pe extreme, și pe piețele valutare se întâmplă acest lucru, și pe piețele monetare cu dobânzile, și la bursa de valori. Sunt lucruri absolut normale. Acum a fost clară tendința băncilor și a celor care acționează pe piața monetară la termen să privească pesimist viitorul”, a spus Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR). Vezi mai mult AICI.

