Data actualizării: 19:49 14 Oct 2025 | Data publicării: 19:33 14 Oct 2025

Militarii preiau puterea în Madagascar: dizolvăm Senatul şi Înalta Curte Constituţională
Autor: Andrei Itu

Militarii preiau puterea în Madagascar: dizolvăm Senatul şi Înalta Curte Constituţională/ Foto: Pexels
 

Unitatea militară care s-a raliat mişcării de protest în Madagascar a anunţat marţi că preia puterea.

Militarii au anunțat vestea imediat după ce Adunarea Naţională a votat destituirea preşedintelui Andry Rajoelina, la rândul său ajuns la putere printr-o lovitură de stat militară în 2009, transmite AFP.

Vom prelua puterea începând de astăzi

Vom prelua puterea începând de astăzi şi dizolvăm Senatul şi Înalta Curte Constituţională. Adunarea Naţională o lăsăm să lucreze în continuare', a afirmat colonelul Michael Randrianirina, într-o declaraţie din faţa palatului prezidenţial de la Antananarivo.

Potrivit Reuters, Înalta Curte l-a invitat pe colonelul Randrianirina să servească drept noul preşedinte al ţării. Într-un comunicat pe site-ul său, instanţa a explicat că a luat această decizie întrucât preşedintele Andry Rajoelina este incapabil să îşi îndeplinească atribuţiile şi a părăsit ţara. Înalta Curte i-a cerut lui Randrianirina să organizeze alegeri în termen de 60 de zile.

S-a votat destituirea președintelui în Camera inferioară a Parlamentului

Camera inferioară a parlamentului din Madagascar a votat marţi pentru destituirea preşedintelui ţării, Andry Rajoelina, fugit în străinătate în urma protestelor de stradă conduse de tineri, cărora li s-au alăturat şi militari.

Decizia Adunării Naţionale, luată cu 130 de voturi pentru şi un vot nul, a survenit după ce Rajoelina a încercat să dizolve prin decret această cameră legislativă, adâncind criza politică din insulă.

Rajoelina a devenit tot mai izolat după ce a pierdut sprijinul unei unităţi de elită a armatei, care s-a alăturat miilor de tineri ce protestează împotriva corupţiei şi sărăciei şi îi cer demisia.

Când au început protestele în Madagascar

Demonstraţiile au început în fosta colonie franceză pe 25 septembrie, din cauza penuriilor de apă şi electricitate, dar au escaladat rapid într-o revoltă legată de nemulţumiri mai generale, precum proasta guvernare şi lipsa serviciilor de bază.

Cel puţin 22 de persoane au fost ucise în ciocnirile dintre protestatari şi forţele de securitate începând din 25 septembrie, potrivit ONU, notează Agerpres.

militari madagascar
presedinte Andry Rajoelina
