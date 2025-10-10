Miliardarul Porsche își sapă tunel de la palatul lui până în centrul orașului Salzburg. Primarul i-a fost angajat 27 de ani

Povestea Palatului cu vedere la Salzburg

În 1917, în culmea faimei sale, scriitorul austriac Stefan Zweig a cumpărat palatul cunoscut sub numele de „Paschinger Schlössl” de pe Kapuzinerberg, dealul cu vedere la Salzburg. Această vilă discretă, frecventată cândva de Mozart, i-a atras atenția pentru că era „romantică, impracticabilă” și, mai ales, „inaccesibilă mașinilor”. Acolo a scris cele mai faimoase romane ale sale și a trăit până în 1934, când valul de antisemitism declanșat de ascensiunea nazismului în Germania l-a convins să vândă casa în pierdere. Ani mai târziu, forțat să se exileze, Zweig a evocat acel loc în capodopera sa, „Lumea de ieri”, descriindu-l ca fiind „un deal împădurit, aproape ca un ultim val alpin”, unde „pentru a ajunge la el, se urcă o străveche urcare de peste o sută de trepte”.

Noul proprietar, miliardarul Wolfgang Porsche

A trecut mai mult de un secol. Dar noul proprietar al Paschinger Schlössl are alte idei. Wolfgang Porsche, în vârstă de 82 de ani, decanul dinastiei auto omonime care deține mărcile Volkswagen și Porsche, al cărei acționar principal este și președinte al Consiliului de Supraveghere, a achiziționat vila în 2019 pentru 9 milioane de euro.

De la achiziție, a început o renovare radicală, care urmează să fie finalizată în câteva luni.

Printre completări se numără un garaj subteran, suficient de mare pentru a găzdui cele opt mașini ale magnatului. El vorbește adesea despre cum îi place să-și conducă mașinile de curse la viteză maximă în zori prin curbele înguste și șerpuitoare care duc spre Grossglockner, cel mai înalt munte din Austria, la aproximativ 100 de kilometri sud.

A cerut și a primit permisiunea să-și facă tunel

Până aici, poate părea o retragere de poveste. Dar un scandal macină ”renovările”, asta după ce domnul Porsche a solicitat și a primit permisiunea orașului Salzburg de a săpa un tunel privat sub Kapuzinerberg, care să conecteze direct centrul orașului cu garajul vilei.

A făcut această solicitare pentru că este foarte dificil, mai ales iarna, să conduci pe singurul drum îngust care duce la Schlössl. Orașul este în revoltă.

Lucrările deja au început, dar sunt umbrite de o petiție semnată de 20.000 de locuitori care denunță tratamentul preferențial primit de ”super-bogați”, acuzând nedreptatea socială. Ei spun că nu vor ca miliardarul Porsche să sape în deal, arie naturală protejată, ca să-și facă drum până la garaj. Mai mult, acuză suma ridicol de mică plătită pentru utilizarea terenurilor publice: 48.000 de euro.

Primarul a lucrat 27 de ani pentru Porsche. Invocă greaua moștenire

Wolfgang Porsche a primit aprobarea inițială a Consiliului Local la începutul anului 2024, ca în septembrie să treacă și de Comisia de Construcții.

Oamenii invocă că însuși primarul - Bernhard Auinger- a lucrat pentru Porsche timp de 27 de ani, unde a fost reprezentant sindical în Consiliul de Supraveghere. Argumentul lui Auinger este că nu poate face nimic în privința unui proiect pe care l-a moștenit, scrie Corriere Della Sera.