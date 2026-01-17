€ 5.0894
Data actualizării: 17:11 17 Ian 2026 | Data publicării: 17:10 17 Ian 2026

Mii de persoane au protestat la Copenhaga împotriva planurilor lui Trump: Groenlanda nu este de vânzare
Autor: Giorgi Ichim

donald trump Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Câteva mii de persoane s-au adunat sâmbătă la Copenhaga şi în alte oraşe din Danemarca pentru a denunţa ambiţiile teritoriale ale preşedintelui american Donald Trump, care continuă să-şi exprime intenţia de a prelua Groenlanda.

 

Protestatarii, purtând steaguri groenlandeze şi daneze, s-au adunat în Piaţa Primăriei din Copenhaga, scandând numele Groenlandei în groenlandeză: "Kalaallit Nunaat!", au relatat jurnaliştii AFP aflaţi la faţa locului, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Pe pancartele purtate de protestatari se puteau citi sloganuri precum "Make America Go Away", o aluzie la sloganul MAGA, şi "SUA au deja prea multă gheaţă" ('USA already has too much ice').

Mai multe personalităţi politice daneze, inclusiv primarul oraşului Copenhaga şi un ministru, au mărşăluit alături de manifestanţi.

În faţa ambasadei SUA din capitala Danemarcei, mai mulţi organizatori s-au urcat pe rând pe o scenă improvizată, cântând şi scandând sloganuri precum "Groenlanda nu este de vânzare", exprimându-şi în acelaşi timp speranţa că ambasada SUA va observa această mobilizare puternică.

Alte demonstraţii au avut loc în acelaşi timp în Danemarca, la Aarhus (centru), Aalborg (nord) şi Odense (sud).

De la întoarcerea sa la Casa Albă în urmă cu un an, Trump şi-a exprimat în numeroase rânduri intenţia de a prelua controlul asupra vastei insule arctice, importantă din punct de vedere strategic, însă slab populată, aparţinând Danemarcei. El a afirmat că o va cuceri "într-un fel sau altul", pentru a contracara, potrivit lui, avansurile ruseşti şi chineze în Arctica.

Vineri seara, consilierul său apropiat Stephen Miller a reafirmat poziţia Casei Albe cu privire la acest teritoriu.

"Groenlanda este mare cât un sfert din America. Danemarca, cu tot respectul, este o ţară mică, cu o economie mică şi o armată mică. Ea nu poate apăra Groenlanda", a declarat el la Fox News.

În timpul unei conferinţe de presă organizate sâmbătă la Copenhaga, o delegaţie formată din unsprezece congresmeni democraţi şi republicani şi-a reafirmat opoziţia faţă de dorinţa preşedintelui american Donald Trump de a controla insula arctică, relatează dpa.

"Groenlanda face parte din Danemarca. Danemarca este aliatul nostru NATO", a declarat senatorul democrat Chris Coons.

"În opinia mea, acesta ar trebui să fie sfârşitul acestei discuţii", a mai spus el.

Cei 11 congresmeni care au călătorit în Danemarca au încercat să clarifice faptul că planurile lui Trump se vor confrunta cu rezistenţă şi în SUA. Grupul a inclus doar doi reprezentanţi ai Partidului Republican al lui Trump.

