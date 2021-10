Mihai Iosif, gluma serii după ce Rapid a egalat Dinamo în minutul 90+1: Mi-a intrat glonțul, dar am pus un leucoplast

'A fost dramatism, am egalat spre sfârșit. Altădată, am fost egalați spre sfârșit. Până la urmă, cred că a fost un rezultat echitabil, care mulțumește pe toată lumea. Mi-a intrat glonțul un pic aici, la ureche, dar am pus imediat un leucoplast și am reparat. Nu, echipa n-a intrat relaxată și nu va intra niciodată relaxată. Pur și simplu nu a fost o primă repriză reușită.

Două goluri foarte frumoase, demne de un derby. Îi felicit pe ambii jucători. Până la urmă, au fost niște oameni în tribune. Din etapa viitoare nu va mai fi nimeni, o atmosferă cam sumbră, Bacovia.

Dinamo are un antrenor foarte experimentat, foarte bun, care este cel mai titrat antrenor din istoria Rapidului. A fost frumos, până la urmă. L-am salutat pe domnul Rednic și i-am urat numai bine. Nu aș fi vrea să fim supraevaluați. Sunt foarte realiști, știm ce putem și sper să avem rezultate cât mai bune', a spus Mihai Iosif, antrenorul Rapidului, la finalul partidei.

Dinamo, 10 meciuri fără victorie

Dinamo a ajuns la zece etape fără victorie, dintre care două remize şi opt eşecuri. Rapid are două egaluri (Sepsi OSK şi Dinamo) şi o victorie (cu CFR Cluj) în ultimele trei etape. FC Dinamo Bucureşti - FC Rapid Bucureşti 1-1 (0-0), Stadion Dinamo - Bucureşti.

Au marcat: Gabriel Torje (55), respectiv Nicolae Carnat (90+1). Arbitru: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Alexandru Cerei (Cluj-Napoca), Ciprian Florin Danşa (Satu Mare); arbitru de rezervă: Rareş George Vidican (Satu Mare) Observatori: Alexandru Deaconu (Bucureşti) - CCA, Mircea Călin (Bucureşti) - LPF.

Jandarmeria Capitalei cercetează incidentul de la meciul Dinamo-Rapid; două persoane au fost agresate de suporteri ai echipei gazdă

De asemenea, o femeie şi un bărbat au fost agresaţi de fani dinamovişti, sâmbătă seara, în timp ce intenționau să asiste la meciul care se dispută între Dinamo București și Rapid București. Incidentul este cercetat de Jandarmerie.



Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București a transmis că incidentul a avut loc în jurul orei 19.30, pe șoseaua Ștefan cel Mare, din Capitală.



Mai mulți suporteri ai echipei gazdă au agresat două persoane, bărbat și femeie, care intenționau să asiste la meci.

Jandarmii au intervenit pentru aplanarea conflictului.



A fost identificat unul dintre agresori, care a fost dus la secția de poliție, pentru a fi luate măsurile legale ce se impun.

Jandarmii fac verificări pentru identificarea tuturor făpturitorilor implicați în altercație.