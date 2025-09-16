Mihai Fifor, critici dure la adresa lui Fritz: Așa cum a venit, tot așa va și pleca - fără să fi înțeles nimic

Mihai Fifor, lider PSD, a criticat declarațiile lui Dominic Fritz și a sugerat că acesta nu a înțeles discuțiile din ședința de Coaliție la care a participat.

Mihai Fifor l-a acuzat pe Dominic Fritz că nu a înțeles discuțiile din ședința de Coaliție și că minimalizează importanța plafonării adaosului la alimente, măsură esențială pentru sprijinirea românilor cu venituri mici și a pensionarilor.

„Oare domnul Fritz o fi participat la aceeași ședință de Coaliție la care a participat și președintele Grindeanu?

Și, dacă totuși a nimerit sala, oare a înțeles ce se discuta sau a picat semnalul și, odată cu el, și aplicația Google Translate?

Pentru că altfel nu ne putem explica despre ce vorbește domnul Fritz. Cert este că președintele Grindeanu a fost cât se poate de clar atunci când a spus că nu s-a discutat în Coaliție despre eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază.

Poate pentru domnul Fritz anularea plafonării nu înseamnă mare lucru. Dar pentru milioane de români, plafonarea a făcut diferența între a rezista de la o pensie la alta sau de la un salariu la altul. De unde să știe domnul Fritz așa ceva? Cum să cunoască greutățile românilor, cum să fie solidar și empatic, dacă nu are nicio legătură reală nici cu România, nici cu oamenii acestei țări?", a scris Mihai Fifor.

„Verstehen Sie, Herr Fritz?”

Mihai Fifor îl acuză pe Dominic Fritz că tratează România și oamenii ei cu indiferență și lipsă de empatie. De asemenea, acesta subliniat că PSD și Sorin Grindeanu vor rămâne împotriva eliminării plafonării adaosului la alimente.

„Pentru domnul Fritz, România nu e decât locul unde are un job pe durată determinată. Și exact așa tratează și ce e în jurul lui: rece, lipsit de înțelegere, lipsit de empatie. Din păcate, așa cum a venit, tot așa va și pleca – fără să fi înțeles nimic despre țara aceasta și despre oamenii care l-au primit cu respect și deschidere, așa cum românii știu să îi primească pe toți străinii. Respect pe care, din păcate, dl Fritz nu l-a întors niciodată.

Un lucru să vă fie clar, domnule Fritz: și când se va discuta în Coaliție despre acest subiect, PSD și președintele Grindeanu tot împotrivă vor fi.

De ce? Pentru că PSD știe că plafonarea adaosului la alimentele de bază a ținut în frâu creșterile speculative de preț, a protejat familiile cu venituri mici și a dat o gură de oxigen pensionarilor și salariaților împovărați de inflație.

Înțelegeți ce zic, domnule Fritz? Sau, în traducere liberă: Verstehen Sie, Herr Fritz?", a scris Mihai Fifor pe pagina de Facebook.

