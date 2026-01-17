€ 5.0894
DCNews Stiri Microbuz răsturnat în Suceava. Victime transportate de urgenţă la spital
Data publicării: 08:43 17 Ian 2026

Microbuz răsturnat în Suceava. Victime transportate de urgenţă la spital
Autor: Mihai Ciobanu

Un tânăr s-a aruncat de la etajul doi al Spitalului Sf. Spiridon după o discuție cu iubita la telefon Sursa foto: Agerpres

Un grav accident de circulaţie s-a produs, sâmbătă dimineaţa, în judeţul Suceava.

 

 Un microbuz cu 11 persoane s-a răsturnat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe raza localităţii Ilişeşti, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Potrivit acestora, în urma accidentului, două persoane au fost transportate la Spitalul Clinic de Urgenţă Suceava.

"Un microbuz a ieşit în afara părţii carosabile şi s-a răsturnat pe o parte. La faţa locului, salvatorii au intervenit cu o autospecială pentru descarcerare, o ambulanţă SMURD şi trei echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava, informează ISU Suceava.

accident
