Michelle Obama ajunge, în această noapte, la București. Motivul vizitei sale în România

Fosta Primă Doamnă a SUA vizitează, pentru prima dată, România.

Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii, va vizita în premieră România. Aceasta va participa în calitate de speaker în cadrul unui eveniment internațional dedicat inovației, tehnologiei și sustenabilității din București.

Soția fostului președinte Barack Obama va sosi în Capitală la miezul nopții, cu un avion privat de tip Gulfstream G550, fără escală, zborul având o durată de opt ore și 15 minute, potrivit BoardingPass.

Prima vizită în România

Michelle Obama este autoarea mai multor cărți, printre care se numără bestsellerul „Becoming/ Povestea mea”, în care își împărtășește povestea personală și experiențele din timpul mandatului său ca Primă Doamnă a SUA. Cartea a fost tradusă în numeroase limbi și a fost apreciată pentru sinceritatea și profunzimea narativului său.

Înainte de a deveni Prima Doamnă, Michelle Obama a avut o carieră în domeniul educației și al serviciilor publice. A obținut licența în Sociologie și Antropologie de la Princeton University și un doctorat în Drept de la Harvard Law School. A lucrat ca avocat și a fost implicată în diverse inițiative comunitare, promovând educația și sănătatea.

În perioada în care a îndeplinit funcția de Prima Doamnă, Michelle Obama a lansat inițiative precum „Let’s Move!” pentru combaterea obezității infantile și „Reach Higher” pentru promovarea educației superioare.

După încheierea mandatului, aceasta a continuat să fie o voce influentă în domeniul educației și al drepturilor femeilor, fiind implicată în diverse proiecte și organizații internaționale.

