Data publicării:

Mesajul Înaltpreasințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, cu prilejul deschiderii anului școlar 2025-2026

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Stiri

Fiecare nou început de an școlar reprezintă un binecuvântat prilej de a aprecia importanța pe care educația o are pentru lumea noastră, pentru devenirea ființei umane, dar și rolul deosebit pe care școala și profesorii îl au pentru dezvoltarea comunității și a țării noastre, precum și pentru aprofundarea valorilor fundamentale ale civilizației noastre.

Acum, când sărbătorim Centenarul Patriarhiei Române, 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și 1700 de ani de la întrunirea celui dintâi Sinod Ecumenic, de la Niceea – cel care a pus fundamentele învățăturii și civilizației creștine europene, trebuie să reflectăm mai mult cu privire la importanța pe care o are credința pentru viața noastră, mai ales că este binecunoscut impactul său istoric major!

Să nu uităm niciodată că, atât la noi, cât și în tot spațiul creștin, Biserica a fost cea care a înființat și sprijinit, pretutindeni în lumea creștină, primele școli, universități, biblioteci și tipografii, având astfel o contribuție fundamentală la dezvoltarea educației, științei și a culturii!

Valorile Evangheliei lui Hristos se află la baza civilizației românești și europene, oferindu-ne călăuzire, formare și aprofundare, în respect față de adevăr, orientare spre bine și spre dreptate, precum și inspirație de a crește colaborarea, solidaritatea și buna înțelegere dintre oameni, pentru edificarea unui ambient de pace și prosperitate.

Prin intermediul educației din școală este transmisă tinerelor generații acea magnifică comoară de înțelepciune a înaintașilor noștri, tezaurul de cunoaștere și de spiritualitate, dăltuindu-se caractere frumoase, demne și integre, orientate spre libertate și frumos.

Ființa umană are înscrisă în adâncul său vocația sacrului și cunoașterii, a căutării propriului rost în viață, iar Biserica, alături de școală și de familie, ca stâlpi fundamentali ai civilizației umane, cultivă, susține și îndrumă tinerele generații spre împlinirea acestei chemări, inclusiv a formării caracterelor demne.

Lumea noastră cunoaște numeroase, rapide și profunde transformări, mai ales în domeniul tehnologic, astfel că putem comunica rapid, consistent și eficace, precum și să utilizăm tot mai mult Inteligența Artificială și tot ceea ce contemporaneitatea ne pune la dispoziție. Cu toate acestea, avem nevoie mai ales astăzi, cu stringență, de repere morale și spirituale, de a pune mereu în centrul vieții noastre omul ca ființă creată de Dumnezeu, ce are o valoare incomensurabilă și de a proteja viața, pacea și tot ceea ce umanitatea a creat de-a lungul timpului.

Chiar dacă numeroase provocări încearcă la acest nou început societatea noastră și chiar sistemul nostru educațional, apreciind în mod deosebit importanta și necesara vocație a tuturor profesorilor, încurajându-i în nobila lor slujire, avem speranța că ele își vor găsi grabnică și deplină rezolvare!

Cu părintească grijă, vă îndemn pe toți, profesori, elevi și părinți, să puneți credința la fundamentul existenței voastre și să aprofundați bucuria cunoașterii, a științei și frumoasei noastre culturi creștine, românești și europene!

Asupra tuturor invoc binecuvântarea Cerescului Părinte, dimpreună cu cele mai bune urări de sănătate, pace și mult succes!

† N I F O N,

Arhiepiscop și Mitropolit

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Elevii, la școală. Profesorii, în stradă - VIDEO. ”Vin autocare cu protestatari. Piața Victoriei e plină”
08 sep 2025, 11:00
Mesajul Înaltpreasințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, cu prilejul deschiderii anului școlar 2025-2026
08 sep 2025, 09:24
Ministrul Educaţiei, Daniel David, mesaj pentru profesori înainte de începerea anului şcolar
07 sep 2025, 19:25
Presiune din partea ministrului David înaintea începerii școlii: Au datorie legală și morală față de elevi
07 sep 2025, 14:56
Corneliu Ștefan, la inaugurarea uneia dintre cele mai frumoase școli din Dâmbovița
07 sep 2025, 08:02
Cum se face homeschooling sau home education în Anglia. ”Nu este nevoie să dai examen. Ai foarte multe opțiuni”
06 sep 2025, 22:28
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Cea mai mare școală din Capitală a rămas fără directori. Și-au dat demisia după ce au fost amenințați de 230 de părinți
06 sep 2025, 19:49
Părinţii nu ştiu dacă îşi duc copiii la şcoală luni, 8 septembrie. Bogdan Chirieac: Educația e cenușăreasa societății românești. Dar am un amendament
06 sep 2025, 14:25
Educaţia religioasă, mai importantă decât educaţia formală? "Nu e vorba doar despre cele 10 porunci"
06 sep 2025, 12:56
Crește numărul elevilor în clasă, în noul an școlar. Ministrul Educației: Noi eram spre 40 și totuși a fost o clasă bună
04 sep 2025, 22:04
Guvernul a aprobat bursele pentru elevi: Daniel David anunță sumele și condițiile de acordare
04 sep 2025, 18:06
Marii absenți din școală. Explicația profesoarei Mariana Badea
04 sep 2025, 14:03
Incertitudine pentru trei milioane de elevi. Dragi profesori, respectul nu se câștigă doar prin proteste și marșuri
03 sep 2025, 18:58
Media and Innovative Communication, masterat în limba engleză la Universitatea din București
03 sep 2025, 14:26
42% dintre elevi nu înțeleg ceea ce citesc. Mariana Badea explică de unde vine această criză
03 sep 2025, 11:18
PAH, răspuns la ”Vai, cum vă permiteți să le răpiți copilașilor bucuria festivităților din prima zi de școală?”: Se știe, sunt fierți
02 sep 2025, 20:50
Mariana Badea, profesoara care n-a lăsat telefoanele să înlocuiască lectura: „Fiecare elev avea opera literară pe bancă”
02 sep 2025, 14:09
Profesorii merg la Ilie Bolojan și Nicușor Dan: Protest istoric pe 8 septembrie 2025, la Cotroceni și Guvern
01 sep 2025, 11:37
Meditațiile, în vizorul Comisiei pentru Drepturile Omului din Senat: Generează inegalități între elevi
31 aug 2025, 15:31
Sindicaliștii, în stradă. Profesorii iau în calcul grevă la început de an școlar: Data viitoare vom fi şi mai mulţi. Mergem şi la Bucureşti peste ei
27 aug 2025, 14:20
Rezultate finale Bacalaureat/ Au fost publicate notele la BAC - UPDATE
26 aug 2025, 08:21
Ministerul Educaţiei le explică profesorilor ce clase sunt afectate, de fapt, de măsurile fiscal-bugetare
25 aug 2025, 21:16
Când încep școlile? Sindicatele anunță un marș de protest de cinci ore în 8 septembrie
25 aug 2025, 11:25
Sâmbătă, 30 august, încep înscrierile online la ASE pentru Admiterea la programele universitare de licență și masterat – sesiunea toamnă
25 aug 2025, 10:29
Probleme pentru românii din diaspora care vor să facă facultatea în România. Birocraţie excesivă, probleme cu diplomele
23 aug 2025, 12:34
NU se știe când începe școala! Ministrul Educației face apel la profesori
22 aug 2025, 16:51
Ministerul Educației comasează școli, dar tace mâlc la problemele reale din învățământ
18 aug 2025, 20:09
Au fost publicate rezultatele la bacalaureatul de toamnă. Câți candidați au promovat / Notele pe județe
18 aug 2025, 12:11
Câte economii se fac cu noile măsuri din educație? Profesoară: E de noaptea minții să dai peste cap sistemul educațional pentru asemenea valoare
15 aug 2025, 17:44
Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video
14 aug 2025, 19:00
Ore mai multe, răbdare mai puțină. Efectele ascunse ale „Legii Bolojan”. Învățător, semnal de alarmă înainte de începerea școlii
15 aug 2025, 18:28
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
13 aug 2025, 18:24
Comasare școli. Prof. Cornelia Popa Stavri: Mi se pare că am dus într-un absurd extraordinar această idee a economiei
13 aug 2025, 17:22
BAC 2025, sesiunea de toamnă. Subiecte Proba la alegere a profilului
13 aug 2025, 08:33
Subiecte BAC 2025 sesiune toamnă. Candidații au susținut azi Proba la Matematică sau Istorie / Update
12 aug 2025, 08:35
Andrei Pleșu lecturând „perle”: „Poetul moare, dar porcul scapă” / video
11 aug 2025, 22:26
Pericol major privind reducerea plății cu ora. Cum riscă școala românească să piardă și profesori, și calitate / video
11 aug 2025, 22:05
Cum afectează creșterea normei didactice profesorii și elevii din România: „Nu suntem într-un sistem mecanic”
11 aug 2025, 20:38
BAC 2025 sesiunea toamnă. Subiecte proba scrisă la Română / Update
11 aug 2025, 08:54
Începe sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Când vor fi afișate rezultatele finale
10 aug 2025, 15:33
Cea mai mare problemă din educație. Pentru ce ne pregătim, de fapt, copiii în școală? Meseriile de azi pot dispărea mâine
09 aug 2025, 16:39
Reorganizare majoră în școlile din România. Ministerul Educației, anunț pentru schimbările din toamnă
09 aug 2025, 00:01
Federațiile din Educație, demers pentru abrogarea Legii Bolojan
08 aug 2025, 09:03
Istoria ca poveste sau ca definiție academică? Lecția amară din manualele școlare / video
05 aug 2025, 09:26
Noi reglementări privind bursele pentru studenți. Ordinul ministrului Daniel David, publicat în Monitorul Oficial
05 aug 2025, 08:08
Marius Pieleanu, într-un comunicat de presă, anunță că își caută dreptatea în instanță împotriva SNSPA și a defăimării publice
04 aug 2025, 13:10
Sorin Ivan, poem: Noi, cei care am visat nemurirea…
04 aug 2025, 10:10
A început a doua sesiune a bacalaureatului. Probele de evaluare a competențelor, primul test al toamnei / Calendarul complet
04 aug 2025, 09:32
Prof. Ovidiu Pânișoară, amintire din școala generală: Doamna dirigintă a plâns când a văzut fapta
02 aug 2025, 12:28
Elevii români, 4 medalii de aur la Olimpiada Internaţională de Informatică. Rezultat istoric pentru România
02 aug 2025, 09:32
Nume istoric pentru promoția aniversară de ofițeri medici din 2025
31 iul 2025, 10:21
Cele mai noi știri
acum 36 de minute
Prof. Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național I.L. Caragiale, invitată la DC Edu, în prima zi de școală
acum 44 de minute
Psihoterapeutul Cosmin Bara, invitat la Născuți în diaspora / VIDEO
acum 55 de minute
GALERIE FOTO/ Elevii, la școală. Profesorii, în stradă - VIDEO. ”Vin autocare cu protestatari. Piața Victoriei e plină”
acum 1 ora 10 minute
Cod Galben de averse torențiale, vânt puternic și grindină. ANM, județele vizate
acum 1 ora 21 minute
De la fermă la farfurie: românii din Vaslui care schimbă avicultura din România
acum 1 ora 37 minute
Guvernul francez, în colaps. Provocare uriașă pentru Macron
acum 1 ora 39 minute
Vladimir Putin, încă un pas pentru retragerea Rusiei din Convenția Europeană împotriva torturii
acum 1 ora 40 minute
Câștiguri sigure, fără impozit. În ce să investești acum
Cele mai citite știri
pe 7 Septembrie 2025
Boala care afectează ochii fără să ne dăm seama. Este foarte gravă, fără tratament și se moștenește. Avertismentul dr. Monica Pop
pe 7 Septembrie 2025
Intervenție în forță a polițiștilor pe aeroportul Henri Coandă. Individ arestat înainte să urce în avion
pe 7 Septembrie 2025
Caz șocant în București. O mașină a sărit de pe pod, în Berceni, și a luat foc. Se ia în considerare sinuciderea
pe 7 Septembrie 2025
Ce scrie presa internațională despre situația României, după cele patru moțiuni de cenzură de duminică
pe 7 Septembrie 2025
Horoscop săptămânal. Vești bune și rele pentru Gemeni, Fecioară, Pești și Balanță. Stres în plus pentru Berbec
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel