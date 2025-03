"Mesajul dureros" trimis de Meghan Markle membrilor Familiei Regale. "În secret, prea mulți dintre noi am vrut să eșueze"

Meghan Markle transmite „un mesaj dureros” membrilor Familiei Regale a Marii Britanii prin cea mai recentă mișcare a sa, în ciuda criticilor dure primite pentru seria sa de pe Netflix, susține un expert regal. Luna aceasta, emisiunea sa de lifestyle - "With Love, Meghan", a ajuns în top 10 al platformei de streaming, în ciuda recenziilor negative. Mai mult decât atât, s-a anunțat că emisiunea va reveni cu un al doilea sezon mai târziu în acest an.

Pe lângă acest succes, Ducesa de Sussex a dezvăluit că va lansa și un nou podcast - "Confessions of a Female Founder", unde va purta „conversații sincere” cu „femei extraordinare” despre provocările și reușitele din lumea afacerilor. Podcastul face parte dintr-un acord pe care Meghan l-a semnat anul trecut cu Lemonada Media, companie care a declarat că ascultătorii vor auzi „povești nefiltrate despre succesele unor fondatoare celebre”.

Meghan Markle și-a luat revanșa

Potrivit istoricului și expertului regal Tessa Dunlop, în ciuda criticilor dure, Meghan a reușit să își ia revanșa. Ea a declarat pentru The Mirror: „Lumea adoră să o urască pe Meghan pentru versiunea ei idealizată a perfecțiunii - With Love, Meghan. A inspirat chiar și un nou verb - to hate-watch (a urmări ceva doar pentru a-l critica). Ducesa de Sussex a devenit o reflectare a propriilor noastre sentimente de gelozie. Cum îndrăznește? - Oftează milioane de telespectatori, înainte de a mai urmări încă un episod, doar pentru a-l critica. Este ironic faptul că Meghan a găsit o strategie creativă (inclusiv un cont de Instagram cu 2,5 milioane de urmăritori) care transformă aceste critici în profit. Bravo ei”.

Dunlop continuă, explicând că algoritmii online au transformat-o pe Meghan într-un fenomen internațional: „Un algoritm uriaș a adus Ducesei succes internațional și o avere considerabilă. În ciuda (sau poate datorită) recenziilor negative și a antipatiei generale, "With Love, Meghan" se află în topul global Netflix. Nu e rău pentru o fostă actriță dintr-un serial de categoria B”.

"Dovada clară că există viață și după Familia Regală"

„Un al doilea sezon al "With Love, Meghan" a fost deja aprobat și filmat. Mai multă perfecțiune este pe drum. Iar la începutul lunii aprilie va fi lansată și seria de podcasturi Confessions of a Female Founder with Meghan”, a mai spus aceasta.

Expertul regal sugerează că aceste proiecte trimit un mesaj clar, în special către Familia Regală Britanică.

„Pentru cei care încă mai au îndoieli în privința taberei în care se află - președintele american Donald Trump a declarat că îl va lăsa pe Harry în pace în timpul procesului său complicat de obținere a vizei americane pentru că ‘are deja destule probleme cu soția lui. Ea e groaznică’.”, a mai spus expertul regal.

În ceea ce-i privește pe telespectatorii britanici, succesul mediatic al lui Meghan este greu de acceptat pentru unii. „În secret, prea mulți dintre noi am vrut ca Meghan să eșueze: ne-a furat prințul, a criticat familia noastră regală și a fugit cu titlurile și bârfele peste ocean, unde a reușit să își construiască o carieră de succes. Dovada clară că există viață și după Familia Regală”, conchis Tessa Dunlop.

