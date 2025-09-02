Data publicării:

Mesaj Ro-Alert în toiul nopții, în Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Un nou mesaj RO-ALERT în Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis, în noaptea de marţi spre miercuri, un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina.

Populaţia a fost avertizată cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi a fost îndemnată să adopte măsuri de protecţie, durata alarmei aeriene fiind de circa 90 de minute.

"În urma alertei aeriene, nu s-au înregistrat apeluri la numărul unic de urgenţă 112", a precizat pentru Agerpres purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta, Daniel Năstase.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Unde își petrece vacanța Gabriela Cristea: „Eu și Tavi ne-am simțit ca doi proaspăt căsătoriți”
02 sep 2025, 09:42
Europa își doboară propriul record. Ce cheltuieli pentru armament sunt anunțate în 2025
02 sep 2025, 08:49
Dragostea nu se măsoară în centimetri: Povestea unei femei de 1,90 m și a soțului ei de 1,62 m
02 sep 2025, 09:03
Gazprom crește livrările către China. Se construiesc noi conducte
02 sep 2025, 08:36
Schimbări majore în acordarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii. Cine sunt cei care scapă de interviu
02 sep 2025, 08:35
Mesaj Ro-Alert în toiul nopții, în Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina
02 sep 2025, 08:17
ParintiSiPitici.ro
Modurile prin care părinții mileniali își învață copiii să NU îi respecte. Expert parenting: „Le pun viitorul în pericol”
01 sep 2025, 23:31
BANCUL ZILEI: Când dragostea nu are vârstă
02 sep 2025, 08:10
Răsturnare de situație cu incidentul din Cluj unde un tânăr a băgat un nepalez în spital, acesta din urmă fiind în comă
02 sep 2025, 08:28
Kim Jong Un a trecut granița în China cu trenul său special pentru a participa la celebrarea capitulării Japoniei
02 sep 2025, 08:26
DC Conducem. Cum a evitat Titi Aur un accident + analize video
02 sep 2025, 07:35
Noua casă a lui Kate Middleton este la doar câteva minute distanță de „cea mai bună prietenă a ei din Familie Regală”
02 sep 2025, 00:01
Copiii din Ucraina au început școala în săli aflate în subteran
01 sep 2025, 23:54
Sute de mii de români nu mai au, de astăzi, asigurare de sănătate. Cine sunt și ce e de făcut
01 sep 2025, 23:43
Proteste masive în Belgrad. Mii de sârbi cer alegeri anticipate după tragedia de la Novi Sad
01 sep 2025, 23:56
Bombă la conducerea Nestle. Directorul general, dat afară după relația cu o subordonată. Era în companie din 1986
01 sep 2025, 23:24
Plecare din Ministerul Transporturilor la conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București. Cine este Bogdan Mîndrescu
01 sep 2025, 23:27
Băiat de 11 ani, împușcat mortal în timp ce făcea o farsă sunând la ușile vecinilor
01 sep 2025, 23:13
Aleșii locali trimiși la ”studiu” în Miami, ca să combată sărăcia din România. ”De oriunde se poate învăţa câte ceva”
01 sep 2025, 22:33
Kinetoterapie copii | Ghiozdane, ecrane, posturi greșite: Dragoș-Cristian Bogdan, la Părinți Prezenți / VIDEO
01 sep 2025, 22:11
Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?
01 sep 2025, 22:03
Proiectul reformei pensiilor speciale: Premierul și ministrul Justiției resping ideea unui atac la adresa magistraților
01 sep 2025, 22:04
Franța cere spitalelor să se pregătească pentru un posibil război major în Europa
01 sep 2025, 23:09
O hartă filmată în spatele lui Valeri Gherasimov dezvăluie ambițiile Rusiei: Următoarele ținte către granițele României
01 sep 2025, 20:57
Horoscop 2 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
01 sep 2025, 19:35
Germania respinge declarațiile Ursulei von der Leyen privind trimiterea de trupe în Ucraina
01 sep 2025, 20:12
Accident grav în Prahova, cu doi minori răniți. Este așteptat elicopterul SMURD
01 sep 2025, 19:02
Kim Jong Un, în drum spre China cu un tren blindat care are 90 de vagoane. Pe drum, se va delecta cu vinuri franțuzești și homar proaspăt
01 sep 2025, 19:52
Momentul care a stârnit furie la US Open: Un milionar fură șapca unui copil primită cadou de la un jucător - VIDEO
01 sep 2025, 18:45
Marian Vanghelie, ordin de protecție după ce și-a amenințat fosta soție și pe mama acesteia
01 sep 2025, 19:18
Lege mai dură la volan! Robert Cazanciuc: Șoferii care ucid și părăsesc victimele să nu mai scape cu suspendare
01 sep 2025, 18:10
Incendiu de proporții în vestul Turciei. Locuitorii fug din calea flăcărilor - VIDEO
01 sep 2025, 17:49
CSM îi face iresponsabili pe guvernanți și susține că vor să distragă atenția de la problemele economice
01 sep 2025, 17:19
Captură spectaculoasă: Bijuterii de 10 milioane de euro ascunse…în lenjerie! Bărbat arestat la Paris
01 sep 2025, 17:48
Un băiețel de 1 an și 8 luni, înecat în timpul unei plimbări cu grădinița
01 sep 2025, 16:40
Lovitură pentru cetățenii afgani. Ar putea avea interdicție în Germania, a decis o instanță
01 sep 2025, 16:45
Mădălin, băiatul de 11 ani din Sălaj dispărut de acasă, căutat cu elicopterul și câini de urmă. Au fost emise și mesaje RO-ALERT
01 sep 2025, 16:49
Putin va pleca din Tianjin spre Beijing cu mașina. Între timp, Kremlinul se laudă că președintele rus a comunicat cu mulți lideri străini
01 sep 2025, 17:27
Putin avertizează după întâlnirile cu liderii Chinei și Indiei: Pacea depinde de oprirea extinderii NATO
01 sep 2025, 16:57
S-au întors în România după 22 de ani în străinătate dar au rezistat doar 10 luni
01 sep 2025, 16:19
Israelul avertizat de Germania cu privire la eventuala preluare a controlului total asupra Fâșiei Gaza 
01 sep 2025, 16:03
Scandal pe ruta Bruxelles–București: Pasager beat, încătușat pe aeroport și amendat cu 4.000 de lei
01 sep 2025, 15:43
Pasagerii unui avion Virgin au fost nevoiți să își facă nevoile în sticle după ce toaletele s-au înfundat. O femeie, umilită după ce nu s-a mai putut abține
01 sep 2025, 15:54
SCO lansează o Bancă de Dezvoltare și își extinde „familia” la 27 de membri
01 sep 2025, 15:30
Noua schemă de fraudă care îți poate goli contul. Cum se prezintă atacatorii
01 sep 2025, 15:29
Încă un muncitor străin, bătut de un român la Cluj: Victima e în comă
01 sep 2025, 15:17
La ce trebuie să fiți atenți atunci când schimbați valută?
01 sep 2025, 15:00
Navigarea urgențelor financiare în era digitală
01 sep 2025, 15:11
Tot ce trebuie să știi despre sforăit și cum scapi de el
01 sep 2025, 14:56
Papa Leon continuă moștenirea Papei Francisc. Cu cine s-a întâlnit
01 sep 2025, 15:35
Profesoara Mariana Badea, interviu special la DC Edu. Cum vorbesc și cum scriu noile generații? / video
01 sep 2025, 14:28
Paste cu roșii proaspete: un preparat simplu care te face să te simți ca în vacanță
01 sep 2025, 15:23
Cele mai noi știri
acum 4 minute
Unde își petrece vacanța Gabriela Cristea: „Eu și Tavi ne-am simțit ca doi proaspăt căsătoriți”
acum 42 de minute
Dragostea nu se măsoară în centimetri: Povestea unei femei de 1,90 m și a soțului ei de 1,62 m
acum 52 de minute
Planurile PPC pentru energie electrică: Digitalizare, sustenabilitate și oferte care aduc mai mulți bani în buzunarul clienților / video
acum 57 de minute
Europa își doboară propriul record. Ce cheltuieli pentru armament sunt anunțate în 2025
acum 1 ora 9 minute
Gazprom crește livrările către China. Se construiesc noi conducte
acum 1 ora 11 minute
Schimbări majore în acordarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii. Cine sunt cei care scapă de interviu
acum 1 ora 17 minute
Răsturnare de situație cu incidentul din Cluj unde un tânăr a băgat un nepalez în spital, acesta din urmă fiind în comă
acum 1 ora 20 minute
Kim Jong Un a trecut granița în China cu trenul său special pentru a participa la celebrarea capitulării Japoniei
Cele mai citite știri
pe 1 Septembrie 2025
Taxele pentru români pe care Ilie Bolojan și le-a asumat în Parlament/ #Pachetul2. ”De mâine, căutați-vă alt premier”
pe 1 Septembrie 2025
Primarul care a anunțat că-și dă demisia și pleacă acasă. ”Eu cu șase oameni nu pot lucra”
pe 1 Septembrie 2025
Decizie în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul privind cultul persoanelor vinovate de genocid
pe 1 Septembrie 2025
Ursula von der Leyen, la Constanța. Marele absent / Update: Aterizare manuală a avionului șefei CE, în Bulgaria
pe 1 Septembrie 2025
PSD, provocare pentru Bolojan în contextul pachetelor austerității. Va avea curaj să o facă?
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel