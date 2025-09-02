Mesaj Ro-Alert în toiul nopții, în Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis, în noaptea de marţi spre miercuri, un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina.



Populaţia a fost avertizată cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi a fost îndemnată să adopte măsuri de protecţie, durata alarmei aeriene fiind de circa 90 de minute.



"În urma alertei aeriene, nu s-au înregistrat apeluri la numărul unic de urgenţă 112", a precizat pentru Agerpres purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta, Daniel Năstase.

