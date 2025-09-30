Mesaj dur la Ziua internațională a nonviolenței: O țară care nu își respectă femeile riscă să-și piardă viitorul

Ana Baş a atras atenția asupra statisticilor alarmante privind violența domestică din România. Declarațiile au fost făcute marți, în plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților, cu ocazia adoptării Declarației „România fără violență domestică”, dedicată Zilei internaționale a nonviolenței.

„Parcă în niciun an de până acum această Zi internaţională a nonviolenţei nu este atât de sumbră. În România, până în septembrie 2025, au fost 34 de cazuri de femicid. Din 2020 până în 2023 au fost ucise 413 femei. (...) Româncele suferă violenţă fizică de două ori mai mult decât restul femeilor din Europa. Oare suntem o ţară plină de ură?”, a întrebat deputata.

Aceasta a subliniat că lipsa de respect față de femei, atât în familie, cât și în societate, alimentează fenomenul violenței: „O ţară care nu îşi respectă şi nu îşi iubeşte cu sfinţenie mamele, fiicele, soţiile este o ţară sortită să ia decizii proaste”.

„Sistemul de justiție trebuie să fie fără milă”

Deputata a cerut pedepse mai dure și responsabilitate directă pentru instituțiile statului: „Poliţiştii trebuie să răspundă penal dacă nu salvează victimele unei crime. Sistemul de justiţie trebuie să fie fără milă şi fără nici măcar o clipă de ezitare faţă de aceşti monştri cu faţă umană”.

Ana Baş a descris situația ca pe „o hemoragie înfiorătoare care macină corpul şi viitorul ţării noastre” și a pledat pentru intervenții rapide și ferme.

În discursul său, deputata SOS România a cerut un efort comun pentru protejarea victimelor și combaterea agresorilor: „Prevenţie, intervenţie, detenţie. După aceste trei cuvinte ar trebui să ne ghidăm legislaţia împotriva abuzului şi violenţei asupra femeilor. Vorbim de la acest microfon, de la acest podium, pentru toate vocile care nu se pot face auzite. Să dăm forţă vocilor tăcute care suferă”.

Ana Baş a subliniat că este nevoie de o colaborare strânsă între instituții, societate civilă și clasa politică pentru a opri abuzurile: „Sper din toată inima ca ziua de azi să ne aducă împreună şi să începem să lucrăm mai dedicat, mai atent, mai concentrat pe această problemă stringentă şi înfricoşătoare”.

Senatul și Camera Deputaților au adoptat marți Declarația „România fără violență domestică”, document care reafirmă angajamentul statului de a combate fenomenul violenței împotriva femeilor. Textul a trecut cu 320 de voturi „pentru” și cinci abțineri.

Prin această declarație, Parlamentul se angajează să adopte legislație și politici publice menite să prevină și să combată actele de violență, să protejeze victimele și să tragă la răspundere agresorii.