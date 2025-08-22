Mersul japonez, mai eficient decât cei 10.000 de pași pe zi. Ce presupune

Mersul zilnic a devenit pentru mulți sinonim cu cei 10.000 de pași recomandați pentru o viață activă și sănătoasă. Totuși, nu toată lumea reușește să atingă această țintă, mai ales cei care au un program încărcat. Antrenorul Eugene Teo propune însă o alternativă surprinzătoare: o metodă de mers bazată pe descoperirile unor cercetători japonezi, care ar putea aduce beneficii de zece ori mai mari în doar jumătate de oră.

Mersul japonez pe intervale presupune alternarea mersului rapid cu cel lent, de exemplu trei minute rapid și trei minute lent, timp de cinci serii. Această tehnică, mai eficientă decât obiectivul clasic de 10.000 de pași, îmbunătățește capacitatea aerobă, forța picioarelor și tensiunea arterială. Studiile japoneze arată că ajută la combaterea scăderii forței musculare și a capacității aerobe odată cu vârsta, oferind beneficii semnificative pentru sănătatea cardiovasculară și generală, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Ce beneficii are mersul pe jos

Mersul pe jos este una dintre cele mai simple și eficiente forme de exercițiu, cu numeroase beneficii pentru sănătate, atât fizică, cât și mintală.

Beneficii pentru sănătatea fizică

Mersul pe jos este unul dintre cele mai simple moduri de a-ți menține corpul sănătos. Practicat regulat, el reduce riscul de boli cardiovasculare, hipertensiune și accidente vasculare cerebrale, menținând inima puternică și arterele sănătoase. În plus, contribuie la menținerea greutății ideale, deoarece arde calorii și stimulează metabolismul. Mișcarea constantă întărește mușchii picioarelor, fesierii și spatele, dar și oasele și reduce riscul de osteoporoză. Spre deosebire de exercițiile intense, mersul pe jos poate ameliora durerile articulare sau de spate, fiind o formă de mișcare sigură și eficientă pentru majoritatea persoanelor.

Beneficii pentru sănătatea mintală

Mersul pe jos nu ajută doar corpul, ci și mintea. Plimbările stimulează eliberarea de endorfine, hormonii fericirii, care reduc stresul și anxietatea. De asemenea, persoanele care merg regulat pe jos au un somn mai odihnitor și adorm mai ușor, ceea ce contribuie la o stare generală mai bună. Plimbările, mai ales în aer liber sau în natură, pot stimula creativitatea, claritatea gândirii și concentrarea, fiind un mod simplu și plăcut de a-ți limpezi mintea și de a te reconecta cu tine însuți.

Beneficii metabolice

Mersul pe jos are efecte pozitive și asupra funcțiilor metabolice. Poate ajuta la reglarea glicemiei și la prevenirea diabetului, dar și la controlul acestei afecțiuni. În plus, întărește mușchii care susțin echilibrul și postura și reduce riscul de căzături și accidentări. Un alt avantaj major este accesibilitatea: nu necesită echipament special și poate fi integrat ușor în rutina zilnică, fie că mergi la serviciu, la cumpărături sau doar te plimbi prin parc. Chiar și 20–30 de minute pe zi aduc beneficii semnificative pentru întregul corp.

