Meniul regal de la Windsor: Donald Trump, servit cu delicatese franțuzești și vinuri rare - VIDEO

Află în articol cum a arătat meniul regal pentru Donald Trump, la banchetul de stat din Marea Britanie.

Banchetul de stat, punctul culminant al vizitei oficiale în Marea Britanie, s-a desfășurat într-un cadru spectaculos, la Castelul Windsor. Evenimentul, organizat în onoarea președintelui american Donald Trump, a combinat fastul regal cu diplomația, fiind presărat cu discursuri, toasturi, fanfare și preparate rafinate.

Atmosfera din St George’s Hall a amintit de un amestec între un banchet medieval și decorurile din filmele „Harry Potter”, scrie BBC. Personalul, îmbrăcat în uniforme elaborate, s-a mișcat cu aceeași precizie ca soldații aflați la paradă, iar masa de 47 de metri a fost aranjată impecabil, fiecare invitat având cinci pahare și un set impresionant de tacâmuri.

Pentru cei 160 de invitați au fost pregătite nu mai puțin de 1.452 de piese de tacâmuri, adică aproape nouă pentru fiecare persoană

Meniu sofisticat și vinuri rare

Cei 160 de invitați au fost serviți cu un meniu scris în franceză, care a inclus:

- panna cotta de creson cu biscuiți de parmezan și salată de ouă de prepeliță,

- balotină de pui organic din Norfolk învelit în dovlecei, cu sos aromat cu cimbru,

- desert cu înghețată de vanilie, sorbet de zmeură din Kent și prune Victoria poșate.

Vinurile alese au fost la fel de impresionante: Wiston Estate Cuvée 2016, Corton-Charlemagne Grand Cru 2018, Ridge Monte Bello 2000 și Pol Roger Extra Cuvée de Réserve 1998.

După cină, băuturile au purtat o încărcătură simbolică. S-a servit vin de Porto din 1945, în semn de omagiu pentru cel de-al 45-lea președinte al SUA, dar și un coniac din 1912, anul nașterii mamei lui Trump. A existat și un cocktail special, „Transatlantic Whisky Sour”, cu whisky Johnnie Walker, marmeladă, spumă de nuci pecan și bezea prăjită.

Cine a stat la masă cu Trump

Invitatul de onoare, Donald Trump, a fost așezat între Regele Charles și Prințesa de Wales, Catherine. Vizavi, Prima Doamnă, Melania Trump, a stat între Regina Camilla și Prințul de Wales.

Lista invitaților a fost dominată de politicieni și figuri din tehnologie, lipsind vedetele de la Hollywood sau numele mari ale showbizului britanic.

Printre participanți s-au numărat:

- Tim Cook, CEO Apple, așezat lângă Tiffany Trump.

- Rupert Murdoch, magnatul media, aflat lângă Morgan McSweeney, consilier al premierului britanic.

- premierul Keir Starmer, alături de miliardarul Stephen Schwarzman.

- Kemi Badenoch, lidera conservatoare, lângă Sam Altman, șeful OpenAI.

- secretarul de stat american Marco Rubio și emisarul special Steve Witkoff.

- ministrul britanic de externe Yvette Cooper și vicepremierul David Lammy.

Printre puținele figuri din sport prezente s-au numărat jucătorul de golf Nick Faldo și atleta Dame Katherine Grainger, iar sectorul tech a fost reprezentat și de Jensen Huang, CEO Nvidia.







Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News