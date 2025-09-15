Data publicării:

Medvedev lansează noi amenințări la adresa NATO: Acest lucru va înseamna război cu Rusia

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Rusia avertizează NATO cu privire la instituirea unei zone de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei.

Rusia ar considera drept o declaraţie de război instituirea de către NATO a unei zone de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei, a susţinut luni fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, relatează DPA, Reuters și Agerpres.

Implementarea ideii provocatoare a Kievului şi a altor idioţi de a crea o zonă de interdicţie aeriană deasupra 'Ucrainei' şi autorizarea ţărilor NATO să ne doboare dronele vor însemna un singur lucru: războiul NATO cu Rusia, a scris politicianul rus pe canalul său de Telegram.

După ce un număr mare de drone ruse au intrat în spaţiul aerian al Poloniei săptămâna trecută, NATO a desfăşurat avioane de vânătoare suplimentare pe flancul său estic. Această evoluţie a determinat discuţii în Europa despre extinderea protecţiei asupra vestului Ucrainei şi despre doborârea dronelor sau rachetelor ruse care operează acolo.

De la începerea agresiunii ruse contra Ucrainei în februarie 2022, Kievul a cerut constant instituirea unei zone de interdicţie aeriană a NATO. Aliaţii occidentali ai Ucrainei au ezitat totuşi să ia o asemenea măsură, temându-se de o eventuală confruntare militară directă cu Moscova.

Medvedev, care în prezent este vicepreşedinte al Consiliului de Securitate Naţională al Rusiei, a ameninţat de asemenea cu măsuri simetrice dacă fondurile rezultate din obligaţiunile ruse aflate în UE ar fi utilizate pentru a finanţa împrumutul pentru despăgubiri pentru Ucraina.

Dacă se întâmplă acest lucru, Rusia va urmări statele UE, precum şi pe degeneraţii - de la Bruxelles şi din ţările UE - care încearcă să ne confişte proprietatea, până la sfârşitul secolului, a scris Dmitri Medvedev.

Rusia va urmări statele europene în toate felurile posibile şi la toate tribunalele naţionale şi internaţionale posibile, precum şi în afara acestora, a dat asigurări fostul şef al statului rus.

