Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, a vorbit despre investițiile pe care le-a făcut la Spitalul Județean, care au atras specialiști din marile centre medicale din țară:

„Într-un an și jumătate, în echipa noastră de la Spitalul Județean Dâmbovița au venit 37 de medici noi, media de vârstă fiind 36 de ani. Au venit prin concurs și chiar am fost bucuros să văd că sunt și familii. Avem 4 familii care au venit, soț și soție, ambii medici. Au venit chiar de la București, de la Ploiești, de la Bistrița, de la Cluj“, a spus Corneliu Ștefan.

„Și-au făcut case pe Valea Voievozilor, nu, că e o zonă rezidențială?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu știu unde și-au făcut case, dar oamenii s-au stabilit, copiii sunt la școală, au transferat copiii la școlile din Târgoviște, deci rămân la Târgoviște. Niciodată din 1989 până acum nu au fost angajați, într-un singur concurs, 37 de medici la Târgoviște. Sunt de toate specialitățile, iar ca să nu dau nume, îl avem pe șeful secției de neurologie de la un spital din București care s-a transferat la Târgoviște și a rămas la Târgoviște. Cred că este cea mai mare investiție pe care am putut să o fac la spitalul județean, să aduc astfel de oameni.

Am vrut să schimbăm și mentalitatea, pentru că omul care se duce la spital nu se duce de drag, ci se duce întotdeauna cu o problemă. Trebuie să schimbăm mentalitatea celui care îl primește pe pacient, de la asistent până la medic. O să avem o secție de primiri urgențe, cred că cea mai modernă din România, o să avem un ambulatoriu pe 4 etaje, deci nu va fi un ambulatoriu cu două saloane, ci o clădire în sine“, a spus, la DC News, președintele Consiliului Județean.

Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, a vorbit despre un proiect de anvergură care se desfășoară în județ și a cărui execuție a început chiar astăzi:

„Reprezentați unul dintre județele din România cu un bun rezultat la atragerea de fonduri europene. 450 de milioane de euro pentru un proiect în județ“, a spus Bogdan Chirieac.

„E cel mai mare proiect din țară privind reabilitarea și modernizarea conductelor de apă și canalizare din 52 de localități, un proiect care se desfășoară prin Compania de Apă din Târgoviște. Este un proiect care este în desfășurare, am preluat o situație puțin mai grea, am trecut hopul cel mai important, am scos la licitație foarte multe loturi în care sunt incluse aceste localități și am intrat deja în linie dreaptă.

Vă dau o veste, chiar astăzi s-a înaintat ordinul de începere pentru primul lot privind execuția unor rețele de apă și canal în nouă localități. Astăzi încep, efectiv, lucrările“a replicat președintele CJ Dâmbovița.

„450 de milioane de euro sunt din exercițiul 2014 - 2020?", a întrebat Bogdan Chirieac

