Județul Dâmbovița, proiect de anvergură în 52 de localități. Corneliu Ștefan: Vă dau o veste, chiar azi încep lucrările

Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, a vorbit despre un proiect de anvergură care se desfășoară în județ și a cărui execuție a început chiar astăzi:

„Reprezentați unul dintre județele din România cu un bun rezultat la atragerea de fonduri europene. 450 de milioane de euro pentru un proiect în județ“, a spus Bogdan Chirieac.

„E cel mai mare proiect din țară privind reabilitarea și modernizarea conductelor de apă și canalizare din 52 de localități, un proiect care se desfășoară prin Compania de Apă din Târgoviște. Este un proiect care este în desfășurare, am preluat o situație puțin mai grea, am trecut hopul cel mai important, am scos la licitație foarte multe loturi în care sunt incluse aceste localități și am intrat deja în linie dreaptă.

Vă dau o veste, chiar astăzi s-a înaintat ordinul de începere pentru primul lot privind execuția unor rețele de apă și canal în nouă localități. Astăzi încep, efectiv, lucrările“a replicat președintele CJ Dâmbovița.

„450 de milioane de euro sunt din exercițiul 2014 - 2020?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Pe Programul 2014 - 2020, dar acest proiect a fost prelungit până la finalizarea lui. Va fi prelungit până după 2023, pentru că avem aprobare și va fi fazată“, a spus Corneliu Ștefan.

„Deci nu trebuie să terminați totul în 14 luni“, a spus Bogdan Chirieac.

„Așa a fost ghidul inițial, în 2014, dar este imposibil să terminăm lucrările în mai puțin de un an și jumătate. Am primit aprobare, va fi fazat și cu siguranță vom termina aceste lucrări cât mai repede“, a adăugat președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

Primul sistem Ecoplant din România, instalat în Târgoviște. Poți să-ți încarci gratuit telefonul, tableta sau trotineta electrică

Vrei să-ți încarci gratuit telefonul, tableta, laptopul, trotineta sau bicicleta electrică. De acum este posibil, în Târgoviște.

Acest lucru se poate face în Piața Revoluției, beneficiind de noul echipament instalat în aceasta zonă.

”Ecoplant sau Sun Tracing Solar System este primul echipament de acest tip din România, se adaptează în funcție de poziția soarelui și este independent din punct de vedere energetic”, a declarat primarul municipiului Târgoviște, Cristian Stan, scrie dbonline.ro *citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News