Media and Innovative Communication, masterat în limba engleză la Universitatea din București

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București (FJSC), lansează, începând cu anul universitar 2025 – 2026, un nou program de masterat în limba engleză, Emerging Media and Innovative Communication. Sunt disponibile 15 locuri la buget și 34 de locuri la taxă, iar înscrierile se fac în perioada 26 august – 14 septembrie 2025.

Programul de masterat Emerging Media and Innovative Communication este conceput pentru a răspunde așteptărilor profesioniștilor în domeniul jurnalismului și al comunicării, atât tineri absolvenți de licență, cât și specialiști cu experiență, care doresc să facă față cu succes provocărilor revoluției digitale.

Programa de studiu cuprinde discipline precum „Artificial Intelligence in journalism”, „Visual storytelling”, „Social Media Influencers”, „Emerging media marketing”, „Data visualization and interpretation”, „PR and innovative communication”, „Virtual Reality and immersive media” și „Podcasting for journalists”.

Cursurile și seminarele îmbină cunoașterea teoretică cu dezvoltarea aptitudinilor practice și îi vor ajuta pe studenții masteranzi să-și dezvolte latura inovatoare și să dobândească un nivel de competențe profesionale care se dovedesc tot mai mult a fi esențiale unor specialiști ai comunicării eficiente în mediul digital. Ele vor fi susține de profesori cu experiență care au susținut stagii de perfecționare, de predare sau de cercetare în universități din întreaga lume. Predarea în limba engleză și interacțiunea cu studenții internaționali, Erasmus sau participanți ai altor programe de mobilități ale FJSC, constituie avantaje de neegalat pentru profesioniștii în media și comunicare.



„Emerging Media and Innovative Communication nu este doar un masterat, ci o experiență completă de transformare profesională și personală. Este locul unde tehnologiile emergente – de la inteligența artificială, la realitatea virtuală – devin instrumente prin care studenții își dezvoltă vocea și creativitatea. Vrem ca absolvenții noștri să fie nu doar buni profesioniști, ci profesioniști care să înțeleagă și să modeleze lumea digitală într-un mod responsabil și inovator”, afirmă coordonatoarea noului program de masterat al FJSC, conf. univ. dr. Rodica-Melinda Șuțu.

Emerging Media and Innovative Communication se alătură unor programe masterale internaționale ale FJSC cu tradiție, Advertising and Digital Communication, în limba engleză, și Médias, développement et société, în limba franceză, un program de dublă diplomă cu masteratul Communication, humanitaire et solidarité de la Institut de la communication (ICOM), Université Lumière Lyon 2, Franța.

Înscriere și admitere

Înscrierea pentru programul de masterat Emerging Media and Innovative Communication se face online în perioada 26 august – 14 septembrie 2025, iar examenul de admitere va fi susținut între 16 și 18 septembrie 2025. Procesul de admitere presupune elaborarea, în limba engleză, a unei propuneri de proiect aplicat (media sau de comunicare) ori de cercetare pe un subiect din aria tematică a programului (aprox. 1.500 de cuvinte), precum și susținerea unui interviu motivațional, în limba engleză, care va evalua atât motivația candidaților în alegerea programului. Mai multe detalii despre înscriere și admitere puteți găsi aici: https://fjsc.unibuc.ro/admitere-masterat/.

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București s-a constituit, încă din primii ani de la înființare, în 1990, ca o facultate cu o vocație internațională, beneficiind de modele de dezvoltare ce s-au bazat pe expertiza unor reputați profesori din universități americane și franceze. De atunci a continuat să-și dezvolte dimensiunea internațională, atât prin programele masterale în limba engleză și franceză și prin invitarea unor visiting professors din cele mai importate școli de jurnalism și comunicare din lume, dar și prin stagiile de perfecționare, de predare și cercetare continue ale cadrelor didactice titulare ale Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării. Totodată, sute de studenți ai FJSC au beneficiat în ultimii ani de mobilități de studiu, mai ales Erasmus+, în facultățile-partenere din Europa, dar și alte sute de studenți din zeci de țări au venit să studieze la București pe perioade scurte, de unul sau două semestre, ori pe toată durata studiilor.**



FJSC, o facultate cu vocație internațională



Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) a fost înființată la 19 ianuarie 1990 și

este singura facultate publică de jurnalism din România. FJSC face parte din rețelele the European Journalism Training Association (EJTA) și «Théophraste» - Réseau mondial francophone de centres de formation au journalisme.

Universitatea din București (UB) a fost înființată în anul 1864, iar, din 2019, face parte din Universitatea Civică Europeană CIVIS alături de alte zece universități europene de prestigiu. Clasamentul Times Higher Education Impact Rankings 2025, unul dintre cele mai cunoscute din spațiul academic internațional, care evaluează universitățile cu cea mai mare implicare în activități specifice dezvoltării durabile (Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite - ONU incluse în Agenda 2030), plasează Universitatea din București drept prima din România, pe locul 93, la nivel mondial, pe locul 25 mondial pentru calitatea educației și pe locul 3 mondial pentru impactul și contribuția la egalitate de gen. Prezența UB în clasamentul general Times Higher Education Impact Rankings 2025 pe poziția 93 la nivel mondial marchează o premieră națională, fiind pentru prima dată când o universitate din țara noastră se situează în primele 100 de universități la nivel internațional.

Universitatea din București își reconfirmă poziția de lider al învățământului superior românesc și conform celei mai recente ediții a clasamentului QS World University Rankings 2026, care o poziționează, la nivel mondial, în intervalul 761 – 770, marcând o evoluție semnificativă față de ediția precedentă (801 – 850) și obținând unele dintre cele mai bune rezultate din ultimul deceniu. Performanțele Universității din București sunt remarcabile în special în ceea ce privește angajabilitatea absolvenților (Employment Outcomes) și aprecierea de care absolvenții se bucură în rândul angajatorilor (Employer Reputation); astfel, potrivit acestui clasament, absolvenții UB reușesc, într-o foarte mare măsură (81,1%), să se angajeze după 7 - 11 luni de la finalizarea studiilor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News