Meciurile serii în Champions League: Bayern - Chelsea și Ajax - Inter / Live score

Prima etapă din UEFA Champions League continuă, miercuri seară, cu alte 6 partide tari.
Prima etapă din faza ligii în Champions League, meciurile de miercuri seară, 17 septembrie. Rămâneți pe de DC News, pentru a afla principalele evenimente ale partidelor!
Ora 19.45
Olympiakos - Pafos
Slavia Praga - Bodo/Glimt
Ora 22.00
Ajax Amsterdam - Inter Milano
Bayern - Chelsea
Liverpool - Atletico Madrid
PSG - Atalanta
de Roxana Neagu