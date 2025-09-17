Meciurile serii în Champions League: Bayern - Chelsea și Ajax - Inter / Live score

Prima etapă din UEFA Champions League continuă, miercuri seară, cu alte 6 partide tari.

Prima etapă din faza ligii în Champions League, meciurile de miercuri seară, 17 septembrie. Rămâneți pe de DC News, pentru a afla principalele evenimente ale partidelor!

Ora 19.45

Olympiakos - Pafos

Slavia Praga - Bodo/Glimt

Ora 22.00

Ajax Amsterdam - Inter Milano

Bayern - Chelsea

Liverpool - Atletico Madrid

PSG - Atalanta

