Ajax Amsterdam - Inter Milano, Champions League. Miză uriașă pentru Cristi Chivu

FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano, se confruntă miercuri, cu Ajax Amsterdam în cea mai importantă competiţie europeană intercluburi - UEFA Champions League.

"În Liga Campionilor e important să începi bine", a declarat Cristian Chivu, scrie TuttoMercatoWeb.

"Prestaţia şi victoria, la asta mă gândesc. Cunosc atmosfera şi stadionul, ambiţiile lui Ajax şi ce gândesc ei când se confruntă cu o echipă italiană. Mă aştept la un meci dificil, vor face tot posibilul să ne îngreuneze situaţia şi să încerce să câştige. Şi noi va trebui să fim pregătiţi să acceptăm momentele meciului", a spus Chivu, fost jucător al formaţiei din Amsterdam.

Ajax Amsterdam - Inter Milano, Champions League


"În Liga Campionilor e important să începi bine. Mă aştept să facem acel mic salt în ceea ce priveşte rezultatele, având în vedere că am jucat bine. Întotdeauna ne-a lipsit ceva şi sper că nu va fi cazul acum. Ştiu cine sunt, am visele mele şi ştiu că mi-am pus sufletul în ele. Întotdeauna încerc să-mi ajut jucătorii. Nu mă gândesc la mine sau la reputaţia mea, deoarece conştiinţa este mai importantă decât reputaţia. Sunt clar în privinţa asta", a adăugat tehnicianul a cărui echipă este în dificultate în Serie A, cu doar trei puncte după trei etape.

Vezi și - Adevărata provocare începe acum pentru Cristi Chivu la Inter - Analiză Reuters

Chivu, despre hotărârea de a-l titulariza pe portarul Yann Sommer în Ajax Amsterdam - Inter Milano, Champions League



Chivu a vorbit despre decizia de a-l titulariza în continuare pe portarul Yann Sommer, în ciuda greşelilor comise în meciul cu Juventus (3-4).

"Am luat decizia pentru că este un mare portar şi nu este corect să-l pun în dificultate pentru că unii cred că a făcut greşeli. Nu trebuie să-i amintesc asta. Am un grup de condus şi nu pot fi drastic la prima greşeală, asta nu este în concordanţă cu ceea ce fac în vestiar. Băieţii au nevoie de sprijinul şi încrederea mea, pentru că aceasta este singura modalitate prin care pot juca bine şi pot obţine rezultate. Îl respect pe Martinez, şi el ştie ce gândesc şi că, mai devreme sau mai târziu, va veni şi vremea lui", a spus românul, notează Agerpres.

Vezi și - Înfrângere pentru Interul lui Chivu în Derby d'Italia, într-un meci dramatic

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

