Rezultate serii de marți în Champions League

Rezultate Champions League: PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise / Athletic Bilbao - Arsenal

PSV Eindhoven, echipa la care joacă internaţionalul român Dennis Man, a fost învinsă acasă de echipa belgiană Union Saint-Gilloise, cu 3-1, marţi seara, în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal.



Campioana Belgiei, debutantă în Champions League, s-a impus prin golurile marcate de Promise David (9 - penalty), Anouar Ait El Hadj (39) şi Kevin Mac Allister (81), în timp ce pentru PSV a punctat Ruben van Bommel (90).



Man a debutat în Liga Campionilor în min. 81, când i-a luat locul lui Myron Boadu.



În alt meci, Arsenal a învins-o pe Athletic Bilbao cu 2-0, în deplasare, prin golurile înscrise de Gabriel Martinelli (72) şi de Leandro Trossard (87).

Real Madrid - Marseille, Juventus - Dortmund, Tottenham - Villarreal, Benfica - Qarabag

În partidele care au început dela ora 22:00 s-au înregistrat următoarele rezultate: Real Madrid - Marseille, scor 2-1; Juventus - Dortmund, scor 4-4; Tottenham - Villarreal, scor 1-0 ;i Benfica - Qarabag, scor 2-3.

