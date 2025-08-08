MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică

'Prin propunerile de modificare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, se intenționează reducerea cu 20% a numărului de posturi (minim, mediu și maxim) prevăzut în tabelele din Anexa nr. 1. Totodată se ajustează decalajele între grupele de u.a.t-uri astfel încât să nu existe diferențe majore între maximul unei grupe și minimul următoarei grupe. În aplicarea noilor tabele se vor utiliza datele privind populația rezultată la recensământul din anul 2021. Prin aceste măsuri se creează premisele optimizării atât a resurselor umane, pe de o parte, cât și a resurselor bugetare ale autorităților administrației publice locale', se arată în expunerea de motive.



Totodată, pentru asigurarea cheltuirii eficiente a fondurilor publice, proiectul de lege propune și 'reducerea cu unu a numărului de consilieri personali de la cabinetul demnitarului de la nivelul administrației publice centrale și reducerea numărului de consilieri de la nivelul administrației publice locale în funcție de numărul de locuitori ai fiecărei unități administrativ-teritoriale'. Măsura ar urma să genereze 'o reducere a numărului total de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală de 6.060 de posturi, respectiv o reducere estimată a cheltuielilor salariale pe ultimele 4 luni ale anului 2025 de 193.920.000 lei și o economie anuală de 581.760.000 lei '.



De asemenea se redimensionează numărul de polițiști locali, în funcție de dinamica socială, respectiv de situația demografică a unităților administrativ teritoriale.



Astfel, punctul 3 din Anexa 1 se modifică și se completează pentru poliția locală astfel: un post pentru fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, orașe, municipii, și sectoare ale municipiului București și un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru județe, respectiv municipiul București.



Unitățile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înființa poliție locală decât dacă pot asigura din venituri proprii integral cheltuielile cuprinse în secțiunea de funcționare. În acest caz numărul este de maxim 3 polițiști locali. Numărul posturilor astfel determinat poate fi prevăzut și utilizat numai pentru serviciul public de poliție locală, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes județean.



Numărul maxim de posturi rezultat cuprinde funcționari publici care ocupă funcții publice specifice de polițist local, funcționari publici care ocupă funcții publice generale și personal contractual.



Totodată, prin proiect se propune - pentru diminuarea unor cheltuieli de funcționare ale UAT-urilor care nu își pot acoperi cheltuielile salariale din veniturile proprii provenite din impozite și taxe locale, precum și din valorificarea bunurilor din domeniul public sau privat al acestora - drept măsură ca salariile de bază ale personalului din cadrul aparatul de specialitate al consiliului județean, respectiv al primarului, precum și din instituțiile și serviciile publice de interes local și județean din subordinea acestora să se stabilească pe baza unor grile de salarizare pentru administrația publică locală.



Prin proiectul de lege se acordă posibilitatea autorizării de către autoritățile locale a organizării și exploatării jocurilor de noroc pe teritoriul UAT-ului.



'În ceea ce privește legislația din domeniul jocurilor de noroc, modificarea propusă consacră rolul activ al autorităților administrației publice locale în reglementarea și controlul desfășurării jocurilor de noroc pe teritoriul propriu, prin instituirea unei obligații clare pentru operatori de a solicita în prealabil acordul acestora. În exercitarea acestei competențe, autoritățile locale vor putea aproba sau respinge solicitările în funcție de prioritățile de dezvoltare locală, planificarea urbană, protecția ordinii publice și a sănătății comunității. (...) Se introduce, de asemenea, posibilitatea expresă de delimitare a zonelor în care aceste activități pot fi desfășurate și se oferă dreptul de a impune o taxă locală distinctă, care să reflecte costurile indirecte generate de prezența acestui tip de activitate economică - inclusiv cele legate de asistența socială, ordine publică și servicii comunitare. (...) În prezent, autoritățile locale sunt reduse la un simplu rol de notificare, fără nicio pârghie reală de decizie sau reacție instituțională, deși impactul social și economic al jocurilor de noroc este resimțit direct în comunitățile locale ', se spune în expunerea de motive.



Proiectul prevede și măsuri pentru creșterea veniturilor la bugetul local, stabilind, între altele, că ' pentru lucrările realizate legal, adică cele cu autorizație de construire, valoarea de impozitare va fi calculată pe baza informațiilor specifice din documentele oficiale, cum ar fi anexa din cererea pentru emiterea autorizației și proiectul anexat acesteia.



Totodată, se reglementează situația construcțiilor realizate fără autorizație de construire, exceptând cele edificate înainte de 1 august 2001. 'În aceste cazuri, valoarea de impozitare va fi calculată în funcție de suprafața clădirii executate. În plus, se introduce o majorare de 100% a impozitului pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării neregulii, adică a construcției făcute fără autorizație. Aceasta măsură are ca scop descurajarea construcțiilor ilegale și creșterea veniturilor la bugetul local, penalizând astfel aceste activități'.





Modificări la OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice





Astfel, prin intermediul platformei gestionate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări 'vor fi oferite serviciile publice electronice, incluzând situația fiscală atât a vânzătorilor, cât cumpărătorilor, în vederea eliberării certificatelor de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își au domiciliul. Această situație este valabilă și în situația în care un contribuabil radiază din circulație un mijloc de transport'.



O altă propunere stabilește că 'perioada de suspendare a dreptului de a conduce pentru contravenții poate fi redusă atunci când contravenientul prezintă dovada plății tuturor datoriilor către bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde își are domiciliul, inclusiv plata amenzii pentru contravenția care a condus la suspendarea dreptului de a conduce'.



Se introduc și propuneri care vizează modificarea OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, prin care 'se adaugă reguli privind majorarea cuantumului amenzilor contravenționale în cazul neachitării lor la termenele inițiale: o majorare de 30% dacă amenda nu este plătită în 3 luni după termenul stabilit și o altă majorare de 30% dacă neachitarea continuă după 6 luni'.



Nu în ultimul rând, în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap, se propune ca asistentul personal să încheie contract individual de muncă cu agenția pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București, denumită, în continuare, agenție teritorială, în care se află domiciliul sau reședința persoanei cu handicap grav.



Totodată, se propune ca măsură tranzitorie ca asistenții personali care au un contract individual de muncă, valabil, cu primăria localității de domiciliu sau reședință a persoanei cu handicap grav să fie preluați de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale/Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.



Corelativ se propune ca salarizarea, precum și celelalte drepturi cuvenite asistentului personal pentru persoana cu handicap grav să se asigure de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, iar plata să se realizeze prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile teritoriale.



Proiectul de lege poate fi consultat aici: https://shorturl.at/sunX8.

