Data publicării:

MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Politica

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a pus în dezbatere publică un proiect de lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care propune, între altele, reducerea cu 20% a numărului de posturi (minim, mediu și maxim) din administrația locală.

'Prin propunerile de modificare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, se intenționează reducerea cu 20% a numărului de posturi (minim, mediu și maxim) prevăzut în tabelele din Anexa nr. 1. Totodată se ajustează decalajele între grupele de u.a.t-uri astfel încât să nu existe diferențe majore între maximul unei grupe și minimul următoarei grupe. În aplicarea noilor tabele se vor utiliza datele privind populația rezultată la recensământul din anul 2021. Prin aceste măsuri se creează premisele optimizării atât a resurselor umane, pe de o parte, cât și a resurselor bugetare ale autorităților administrației publice locale', se arată în expunerea de motive.

Totodată, pentru asigurarea cheltuirii eficiente a fondurilor publice, proiectul de lege propune și 'reducerea cu unu a numărului de consilieri personali de la cabinetul demnitarului de la nivelul administrației publice centrale și reducerea numărului de consilieri de la nivelul administrației publice locale în funcție de numărul de locuitori ai fiecărei unități administrativ-teritoriale'. Măsura ar urma să genereze 'o reducere a numărului total de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală de 6.060 de posturi, respectiv o reducere estimată a cheltuielilor salariale pe ultimele 4 luni ale anului 2025 de 193.920.000 lei și o economie anuală de 581.760.000 lei '.

De asemenea se redimensionează numărul de polițiști locali, în funcție de dinamica socială, respectiv de situația demografică a unităților administrativ teritoriale.

Astfel, punctul 3 din Anexa 1 se modifică și se completează pentru poliția locală astfel: un post pentru fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, orașe, municipii, și sectoare ale municipiului București și un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru județe, respectiv municipiul București.

Unitățile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înființa poliție locală decât dacă pot asigura din venituri proprii integral cheltuielile cuprinse în secțiunea de funcționare. În acest caz numărul este de maxim 3 polițiști locali. Numărul posturilor astfel determinat poate fi prevăzut și utilizat numai pentru serviciul public de poliție locală, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes județean.

Numărul maxim de posturi rezultat cuprinde funcționari publici care ocupă funcții publice specifice de polițist local, funcționari publici care ocupă funcții publice generale și personal contractual.

Totodată, prin proiect se propune - pentru diminuarea unor cheltuieli de funcționare ale UAT-urilor care nu își pot acoperi cheltuielile salariale din veniturile proprii provenite din impozite și taxe locale, precum și din valorificarea bunurilor din domeniul public sau privat al acestora - drept măsură ca salariile de bază ale personalului din cadrul aparatul de specialitate al consiliului județean, respectiv al primarului, precum și din instituțiile și serviciile publice de interes local și județean din subordinea acestora să se stabilească pe baza unor grile de salarizare pentru administrația publică locală.

Prin proiectul de lege se acordă posibilitatea autorizării de către autoritățile locale a organizării și exploatării jocurilor de noroc pe teritoriul UAT-ului.

'În ceea ce privește legislația din domeniul jocurilor de noroc, modificarea propusă consacră rolul activ al autorităților administrației publice locale în reglementarea și controlul desfășurării jocurilor de noroc pe teritoriul propriu, prin instituirea unei obligații clare pentru operatori de a solicita în prealabil acordul acestora. În exercitarea acestei competențe, autoritățile locale vor putea aproba sau respinge solicitările în funcție de prioritățile de dezvoltare locală, planificarea urbană, protecția ordinii publice și a sănătății comunității. (...) Se introduce, de asemenea, posibilitatea expresă de delimitare a zonelor în care aceste activități pot fi desfășurate și se oferă dreptul de a impune o taxă locală distinctă, care să reflecte costurile indirecte generate de prezența acestui tip de activitate economică - inclusiv cele legate de asistența socială, ordine publică și servicii comunitare. (...) În prezent, autoritățile locale sunt reduse la un simplu rol de notificare, fără nicio pârghie reală de decizie sau reacție instituțională, deși impactul social și economic al jocurilor de noroc este resimțit direct în comunitățile locale ', se spune în expunerea de motive.

Proiectul prevede și măsuri pentru creșterea veniturilor la bugetul local, stabilind, între altele, că ' pentru lucrările realizate legal, adică cele cu autorizație de construire, valoarea de impozitare va fi calculată pe baza informațiilor specifice din documentele oficiale, cum ar fi anexa din cererea pentru emiterea autorizației și proiectul anexat acesteia.

Totodată, se reglementează situația construcțiilor realizate fără autorizație de construire, exceptând cele edificate înainte de 1 august 2001. 'În aceste cazuri, valoarea de impozitare va fi calculată în funcție de suprafața clădirii executate. În plus, se introduce o majorare de 100% a impozitului pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării neregulii, adică a construcției făcute fără autorizație. Aceasta măsură are ca scop descurajarea construcțiilor ilegale și creșterea veniturilor la bugetul local, penalizând astfel aceste activități'.



Modificări la OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice



Astfel, prin intermediul platformei gestionate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări 'vor fi oferite serviciile publice electronice, incluzând situația fiscală atât a vânzătorilor, cât cumpărătorilor, în vederea eliberării certificatelor de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își au domiciliul. Această situație este valabilă și în situația în care un contribuabil radiază din circulație un mijloc de transport'.

O altă propunere stabilește că 'perioada de suspendare a dreptului de a conduce pentru contravenții poate fi redusă atunci când contravenientul prezintă dovada plății tuturor datoriilor către bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde își are domiciliul, inclusiv plata amenzii pentru contravenția care a condus la suspendarea dreptului de a conduce'.

Se introduc și propuneri care vizează modificarea OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, prin care 'se adaugă reguli privind majorarea cuantumului amenzilor contravenționale în cazul neachitării lor la termenele inițiale: o majorare de 30% dacă amenda nu este plătită în 3 luni după termenul stabilit și o altă majorare de 30% dacă neachitarea continuă după 6 luni'.

Nu în ultimul rând, în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap, se propune ca asistentul personal să încheie contract individual de muncă cu agenția pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București, denumită, în continuare, agenție teritorială, în care se află domiciliul sau reședința persoanei cu handicap grav.

Totodată, se propune ca măsură tranzitorie ca asistenții personali care au un contract individual de muncă, valabil, cu primăria localității de domiciliu sau reședință a persoanei cu handicap grav să fie preluați de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale/Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Corelativ se propune ca salarizarea, precum și celelalte drepturi cuvenite asistentului personal pentru persoana cu handicap grav să se asigure de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, iar plata să se realizeze prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile teritoriale.

Proiectul de lege poate fi consultat aici: https://shorturl.at/sunX8.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață
08 aug 2025, 21:57
Scoaterea USR de la guvernare, pe masa PSD?! Excesele partidului condus de Dominic Fritz în timp ce românii sunt afectați de măsurile de austeritate
08 aug 2025, 14:51
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
08 aug 2025, 10:27
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
Ședință de guvern, pe ordinea de zi  Proiectul de lege privind plata pensiilor private
08 aug 2025, 08:59
Numire nouă în Guvern: cine este noul consilier al premierului Bolojan
06 aug 2025, 19:13
ParintiSiPitici.ro
„Nu este obraznic, ci genial!” 8 comportamente „exasperante” ale copilului care arată că are o inteligență ridicată
08 aug 2025, 20:17
Haos cu noi taxe pentru români, pe case și mașini. Bogdan Chirieac: Mi se pare incredibil. E chiar o chestie periculoasă
04 aug 2025, 22:05
Sute de mii de români s-au trezit fără terenuri după cadastrarea ”gratuită”. Ministrul Attila confirmă: A trimis control la ANCPI
04 aug 2025, 22:56
Detaliile înmormântării lui Ion Iliescu sunt discutate de Comitetul de Organizare a Funeraliilor de Stat
04 aug 2025, 19:08
Guvernul României, nou pachet de sprijin pentru sinistrații din Suceava și Neamț
04 aug 2025, 14:30
Comitetul de Organizare a Funeraliilor de Stat se reunește pentru a stabili detaliile înmormântării lui Ion Iliescu
04 aug 2025, 14:41
Sumele date de Guvern pentru familiile afectate de inundaţiile din Suceava şi Neamţ
01 aug 2025, 14:23
Ministru PSD, reușită în Guvern de 103 milioane de lei. Cine beneficiază de ajutorul de stat
31 iul 2025, 13:33
Reintroducerea controalelor la frontierele interne, pe masa Guvernului, astăzi
31 iul 2025, 08:25
Guvernul amână decizia pe pachetul 2 de reforme până în august, în așteptarea rectificării bugetare (surse)
30 iul 2025, 14:07
România, producție record în agricultură în 2025. An excepțional ce poate crește PIB-ul cu până la 6-7%. Florin Barbu: Nu a fost așa în ultimii 30 de ani
30 iul 2025, 12:42
”Cea mai bună ovină este din România”. Exportăm 5 milioane de capete spre Orientul Mijlociu. Arabii vor să-și facă aeroport în Giurgiu, special pentru asta
30 iul 2025, 11:50
CSM, după ce Bolojan a anunțat reforma „pensiilor speciale” din Justiție: Manifestare abuzivă și discreționară a Guvernului
29 iul 2025, 18:04
Desființarea funcției de viceprimar în comunele mici. Preşedintele ACoR, anunț după discuțiile cu Bolojan
29 iul 2025, 17:34
Impozitarea proprietății, pe agenda discuțiilor dintre Guvern și autoritățile locale. Bolojan, precizări / galerie foto
29 iul 2025, 16:53
Controlul de la Romsilva a scos la iveală ”o realitate ascunsă sub preș ani la rând”. Diana Buzoianu: A fost trimis la Parchetul General
29 iul 2025, 14:49
Pensiile magistraților, schimbare cu impact masiv, spune Ilie Bolojan. Elena Cristian, sceptică: Nu vor putea fi atinse
29 iul 2025, 15:52
Ilie Bolojan, răspuns pentru DC NEWS, despre Anghel Saligny: Vor să termine mai repede? Foarte bine, pot să contracteze credite
29 iul 2025, 14:16
Rogobete pune controlul pe Spitalul Floreasca. Cazul de la care a pornit totul. Huşanu (SANITAS): Vă spun sincer, nu cred
28 iul 2025, 13:09
Gestul care ar destabiliza coaliția, după demisia lui Anastasiu: Nu cred că își permite cineva așa ceva
28 iul 2025, 14:10
Dilema momentului pentru Ilie Bolojan după demisia lui Dragoș Anastasiu. Răspunsul ChatGPT
28 iul 2025, 10:26
Demisia lui Dragoș Anastasiu și șpaga de supraviețuire. Chirieac: "Este halucinant. Ar trebui să ne pună pe gânduri"
27 iul 2025, 18:22
USR se înghesuie la sinecuri. A ”capturat” conducerea strategică a unei companii de stat. Miruță susține că nici nu știe din ce partid sunt
27 iul 2025, 15:16
Își dă demisia Dragoș Anastasiu? Anunțul zilei după mita la ANAF și dezvăluirea DNA
27 iul 2025, 10:09
Demiterea lui Anastasiu, conform Constituției. Avocatul Toni Neacșu explică ”puterea” prim-ministrului Bolojan
26 iul 2025, 21:48
”Dragoș Anastasiu s-a încurcat în propriile minciuni”. Consiliera lui Bolojan: demn ar fi să dea dovadă de onoare, să-și fi înregistrat deja demisia
26 iul 2025, 19:02
Dr. Herman Berkovits, numit în funcţia de consilier onorific al ministrului Sănătăţii
26 iul 2025, 15:54
”Închide și tu ochii”. Ministru, amenințat pentru schimbările din companiile de stat
25 iul 2025, 17:49
Dragoș Anastasiu și-a luat consilieră la Guvern. Cine este Luciana Simona Enache-Pirtea
24 iul 2025, 22:38
Guvernul pune capăt privilegiilor locative ale bugetarilor. Adio chirii de 60 de lei și locuințe de serviciu
24 iul 2025, 16:55
Dumitru Costin: ”Statul se comportă ca un golan” cu investițiile Anghel Saligny. Exemplu din piață
23 iul 2025, 20:38
Ce se întâmplă cu firmele din Anghel Saligny lăsate cu ochii în soare de Guvern, care rupe, unilateral, contractul - Video
22 iul 2025, 19:37
Cele șapte companii care generează pierderi de 2 miliarde de lei. Lista neagră a banilor pierduți de stat
22 iul 2025, 19:38
Burcea, ANAT: România va dispărea definitiv de pe piața turistică internațională, după decizia ministrului Miruță. ”Este ridicol. Buget de firmă, nu de țară”
22 iul 2025, 19:25
Dispare coplata în consultațiile prin CNAS, în clinicile private. Ținta ministrului Rogobete în asigurări
21 iul 2025, 18:58
Alexandru Rogobete: Medicii vor asigura consultații în ambulatoriu până la ora 20:00, prin rotație
21 iul 2025, 18:38
Reforma anunțată de Bolojan în sănătate: Criterii de performanță pentru medici și personalul medical. Ce măsuri noi vor fi luate
21 iul 2025, 18:12
Ministrul Mediului ia în calcul cotele de vânătoare pentru urși: Să aducem normalitatea în dezbatere
21 iul 2025, 16:55
Primarul din Mischii le cere cetăţenilor să salveze comuna de la desfiinţare prin schimbarea domiciliului
21 iul 2025, 10:30
Fifor (PSD), după ce Bolojan a anunțat reducerea banilor pentru „Anghel Saligny”: Nu blocați dezvoltarea comunităților! Opriți-vă!
19 iul 2025, 18:36
Restructurări la Guvernul României: Bolojan desființează 40% din posturi. Lista completă a schimbărilor - FOTO
18 iul 2025, 15:57
Guvernul cheltuie 1 milion de lei pe lună pentru 30 de mașini, pe lângă combustibil. Șeful Cancelariei, Jurca: ”A fost un șoc și pentru mine”. Schimbări de răsunet în Executiv
18 iul 2025, 15:18
Anunțul momentului pentru pensionari. Ce se întâmplă cu recalcularea
18 iul 2025, 15:03
De când revine programul Rabla, cu schimbări la valorile voucherelor. Precizări de ultim moment
17 iul 2025, 13:36
Ministerul de Interne sărbătorește 163 de ani de existență. Nicușor Dan și miniștrii Guvernului Bolojan, prezenți la eveniment - FOTO
16 iul 2025, 14:22
Țoiu spune că a găsit detașări în MAE de la... Grădinița Bobocel
13 iul 2025, 22:44
Cele mai noi știri
acum 14 minute
Record greu de bătut: Avram Iancu a traversat toată Europa înot, fără costum de neopren
acum 18 minute
Femeie, înjunghiată de un necunoscut pe stradă, în București
acum 33 de minute
Ofensivă secretă ordonată de Trump: Pentagonul ar urma să atace cartelurile de droguri din America Latină. Președintele Maduro, în centrul acuzațiilor
acum 1 ora 30 minute
Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață
acum 1 ora 43 minute
Românii din Cernăuți fac apel la Țoiu ca Ucraina să nu le închidă școlile românești: Dacă nu vom avea şcoală, nu vom avea nici biserică, nici identitatea noastră
acum 2 ore 4 minute
Mărturie cutremurătoare a unei tinere salvate de la înec de un polițist român aflat în concediu, în Creta: În acea clipă critică, doar el a făcut asta! - Foto în articol
acum 2 ore 5 minute
Zelenski nu acceptă cedări teritoriale fără referendum național, deși americanii și rușii negociază un acord pentru summit-ul Trump-Putin
acum 2 ore 44 minute
Lovitură pentru Untold 2025. De ce și-au anulat Paraziții și Vama concertele la festivalul de la Cluj
Cele mai citite știri
pe 7 August 2025
Elena Lasconi sfidează conducerea USR. Decizie în ziua înmormântării lui Ion Iliescu / foto în articol
pe 7 August 2025
Risc major pentru USR după decizia lui Dominic Fritz privindu-l pe Ion Iliescu. Ce urmează pentru Nicușor Dan
pe 7 August 2025
Gafă la Untold 2025. Momentul petrecut pe scena principală i-a lăsat mască pe festivalieri - Video
pe 7 August 2025
Viitură pe Transfăgărășan, zeci de autoturisme sunt blocate
pe 7 August 2025
Emil Constantinescu: Acest om nu a fost înmormântat cu onoruri naționale, dar sute de mii de români au participat la adunarea de doliu din Piața Revoluției
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel