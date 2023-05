Mărturia emoţionantă a românului care a stat închis 8 ani în China. Marius Balo: Aici sigur nu mă va găsi Dumnezeu! După moartea mamei am luat-o pe arătură, am rănit mulţi oameni

Marius Balo, profesor la Renmin University Beijing şi expert străin în cadrul Grupului de Tehnologie şi Educaţie XinDongFang (New Oriental) Beijing, s-a stabilit în China în anul 2010, iar pe 28 martie 2014 a fost arestat, susţin avocaţii săi, pentru o presupusă fraudă contractuală, fiind acuzat că a primit 80 de dolari de la cetăţeni chinezi, fără să ştie că suma provenea din comiterea de infracţiuni. El a fost condamnat pe 24 martie 2016 la opt ani de închisoare, afirmă avocaţii, pe baza mărturiei unei persoane pe care nu o văzuse niciodată şi, ulterior, încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Shanghai.

Marius Balo a vorbit deschis în cadrul emisiunii "Diaspora în direct" despre cum a ajuns în China dar şi despre deciziile greşite pe care le-a luat şi pe care acum le regretă.

"În momentul în care m-am trezit singur am luat nişte decizii radicale, în sensul că am dat oarecum vina pe divinitate şi am zis că nu mai vreau să am de-a face cu Dumnezeu şi cu biserica, eu fiind de formare teolog. Am absolvit Seminarul Teologic la Cluj şi Facultatea de Teologie Sf. Vladimir din New York. Deci aveam acest bagaj de cunoştinţe şi atât de multă experienţă în acest domeniu, aproape 10 ani de studii teologice, dar în acel moment am decis să renunţ oarecum la toată această moştenire pe care o aveam şi să-mi croiesc un nou drum, la "capătul pământului", un loc unde să nu fi ajuns Dumnezeu.

Eu vizitasem China prima dată în anul 2008 şi apoi m-am întors pentru o a doua vizită în 2009, ştiam câteva lucruri despre acea societate şi în acel moment mi se părea locul perfect. Pentru că nu existau biserici acolo, oamenii nu aveau această relaţie cu divinitatea pe care o avem noi, poporul român, un popor creştin, un popor care ia foarte în serios această îndatorire sufletească pe care o avem În China nu am întâlnit acest lucru. Ce am văzut, de la bun început, erau oameni care ardeau bani de hârtie pe stradă. Nu erau bani reali, erau printaţi, bani pe care îi ardeau în grămezi. Erau anumite perioade în timpul anului în care se aduceau aceste ofrande Divinităţii pentru ca strămoşii care au plecat în cealaltă lume să-i binecuvinteze cu averi şi cu bunăstare. Însă, în afară de aceste mici urme ale unei trăiri spirituale,nu am reuşit să disting creştini... ştiam doar că sunt budişti printre ei, creştinii erau foarte puţini, abia după o vreme am întâlnit creştini chinezi. Am hotărât să mă stabilesc în acel loc pentru că erau oarecum la capătul lumii - aici sigur nu mă va găsi Dumnezeu! Şi pentru că nu mă cunoştea nimeni.

După ce a murit mama mea în 2006 mi-am zis - Marius, de acum înainte poţi să faci ce vrei tu! Şi am luat-o oarecum pe arătură din acest punct de vedere, pentru că am făcut doar lucruri care să mă împlinească pe mine, lucruri de care doar eu să fiu mulţumit, indiferent de ce aş lăsa în urma mea. Am rănit mulţi oameni prin această atitudine. Ajunsesem într-un punct în care lumea începuse să mă cunoască. Şi voiam, ca un cameleon, să schimb mediul ca să pot continua să trăiesc acest stil de viaţă hedonist" sunt doar câteva din confesiunile profesorului a cărui viaţă se aseamănă cu un roman sau chiar un scenariu de film.

Marius Balo a ieșit din penitenciar în 27 martie 2022, după 2.922 de zile petrecute în spatele gratiilor în China. Pe 1 aprilie, Shanghai a intrat într-un lockdown draconic, așa că Balo a trebuit să mai petreacă aproape o lună într-o cameră de hotel.

Povestea incredibilă, aici:

