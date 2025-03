Mărturia cutremurătoare a unui supravieţuitor al tragediei din Macedonia de Nord: Uşile erau închise, am spart peretele

Un supravieţuitor al tragediei din Macedonia de Nord a povestit ce s-a întâmplat în clubul din Kocani, care a ars din cauza artificiilor. Potrivit declaraţiilor sale, toate uşile erau închise, iar el a fost nevoit să spargă un perete pentru a fugi din calea infernului izbucnit după ce scânteile artificiilor au aprins buretele de pe tavanul clubului Pulse.

"Totul a început atunci când trupa a urcat pe scenă. Ulterior, s-a aprins focul, iar în 50 - 60 de secunde, totul era cuprins de flăcări. Din păcate, cei care au încercat să oprească focul nu au reuşit", a declarat supravieţuitorul.

"Noi am încercat să ieşim, dar era foarte greu, pentru că uşile erau închise, le-am împins, am spart peretele. Am fost unul dintre cei care au spart peretele, aşa că am sărit prin gaura din perete, nu am ieşit pe uşă. Am încercat să calmăm spiritele, erau foarte mulţi oameni înăuntru, iar unul dintre principalele motive pentru care sunt atâţia morţi este din cauza panicii care s-a creat", a mai declarat bărbatul pentru Antena 3 CNN.

Toate victimele incendiului au fost confirmate

Cele 59 de persoane decedate în incendiu au fost identificate, a anunţat marţi ministrul de Interne nord-macedonean Pance Toskovski, care a adăugat că 16 persoane au fost plasate în arest, transmite Agerpres, citând France Presse.



Incendiul, care s-a propagat în câteva minute, a făcut de asemenea 196 de răniţi, dintre care 20 de copii, a adăugat Toskovski. În cadrul anchetei au fost audiaţi deja 72 de martori.



Reamintim că tragedia s-a produs duminică în jurul orei locale 03:00 (02:00 GMT), la clubul de noapte Pulse din Kocani, oraş cu aproximativ 25.000 de locuitori situat la 80 de km est de capitala Skopje. Acoperişul clubului, unde se desfăşura un concert de hip-hop, s-a aprins din cauza unor artificii. Sute de persoane s-au repezit în acel moment să iasă pe singura uşă de acces funcţională, în timp ce flăcările se întindeau cu repeziciune în interiorul clădirii.



În timpul anchetei, agenţi din Departamentul poliţiei financiare şi Departamentul pentru combaterea infracţionalităţii organizate au intrat în birourile primăriei Kocani şi au luat măsuri pentru a securiza documentaţia legată de clubul de noapte, a precizat ministrul de interne nord-macedonean.



De asemenea, au avut loc o descindere la Ministerul Economiei, întrucât există motive rezonabile de a se bănui implicarea în activităţi ilegale referitoare la eliberarea de licenţe pentru cluburile de noapte, a mai spus Pance Toskovski.



El a mai anunţat că a decis înlocuirea conducerii poliţiei locale din Veles şi Stip (localităţi din apropierea oraşului Kocani), pentru a garanta că ancheta se desfăşoară fără presiune, suspiciuni sau influenţe inoportune.



Potrivit procurorului general Ljupco Kocevski, clădirea în care funcţiona clubul Pulse era prevăzută cu o ieşire de urgenţă, dar care era încuiată în timpul concertului, şi cu două extinctoare. Nu exista însă nicio alarmă şi niciun sistem de stingere a incendiilor. Clădirea nu avea două uşi pentru ieşire, ci doar o uşă metalică improvizată în spatele imobilului, care era încuiată şi nu avea mâner pe interior, a spus luni Kocevski.

