Marius Budăi sună alarma: „Ridicarea plafonului la alimente va sărăci românii și va îmbogăți marile magazine!”

Ministrul Marius Constantin Budăi a avertizat că ridicarea plafonului de adaos la alimentele de bază ar duce la scumpiri semnificative și ar afecta în special românii cu venituri mici. Într-o postare pe Facebook, acesta a criticat partidele de opoziție pentru deciziile pe care le consideră „anti-sociale și anti-naționale”.

Pe pagina sa de socializare, Marius Budăi a explicat că plafonarea adaosurilor comerciale la cele 17 alimente de bază este esențială pentru prevenirea creșterilor speculative de prețuri.

„Deci este 100% sigur că dacă se înlătură plafonul vor crește prețurile la alimentele esențiale! Asta înseamnă sărăcirea cetățenilor români cu venituri mici și creșterea profiturilor pentru marile lanțuri de magazine!”, a scris Budăi.

Critici dure pentru PNL și USR

Ministrul a lansat și un atac direct la adresa opoziției: „Le cer celor de la PNL și USR să explice propriilor alegători de ce vor să le crească prețurile la alimente și ce înțelegere au cu marii retaileri? Ce îi mână pentru a lua astfel de decizii profund anti-sociale și anti-naționale în aceste momente și așa dificile?”

Budăi a subliniat că deciziile politice nu ar trebui să fie dictate de interesele marilor magazine, ci de nevoile cetățenilor: „Nu au fost votați de retaileri, ci de cetățenii români.”



PSD are un „plan B”

Ministrul a adăugat că PSD va interveni dacă premierul nu va prelungi plafonarea adaosurilor: „Și le mai spun ceva: PSD nu va permite acest lucru! Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea!”

Prin această declarație, Budăi transmite clar că partidul său se angajează să protejeze accesul la alimente esențiale pentru românii cu venituri mici și să împiedice eventuale creșteri speculative de prețuri.

